Khẩn trương thu hồi toàn bộ thuốc bột uống Padobaby

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản khẩn thông báo cho các đơn vị, địa phương, các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc khẩn trương thu hồi toàn bộ thuốc bột uống Padobaby do thuốc vi phạm mức độ 3.

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-QLD ngày 25/11/2025 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Có Quyết định kèm theo). Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng thuốc, Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh khẩn trương thu hồi toàn bộ thuốc bột uống Padobaby (mỗi gói 3g chứa: chlorpheniramin maleat 2mg; Paracetamol 325mg).

Thuốc bột uống Padobaby có số GĐKLH: 893100414024 (SĐK cũ: VD-32292-19); Số lô: 110224; Ngày SX: 21/02/2024; Hạn dùng: 20/02/2027 do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất (Lý do: Thuốc vi phạm mức độ 3) và trả lại cho cơ sở cung ứng, báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y - Dược) trước ngày 25/12/2025.

Thu hồi thuốc bột uống Padobaby.

Đề nghị UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn và người dân được biết để không buôn bán, sử dụng thuốc bột uống Padobaby có dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc thu hồi thuốc nêu trên (trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc). Các phòng chức năng của Sở Y tế kiểm tra việc thực hiện thông báo này; sau đợt thu hồi trên, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

LP