Khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở thu mua phế liệu ở phường Hạc Thành, Quảng Phú

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 1941/UBND-CNXDKH về việc giao kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh liên quan đến các vi phạm tại các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Quảng Phú.

Tình trạng tập kết nhếch nhác, mất mỹ quan tại cơ sở thu mua phế liệu trên tuyến Quốc lộ 45 giao cắt với đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa cũ (ảnh chụp 15 giờ 17 phút, ngày 21/12).

Trước đó, ngày 21/01/2026, Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết “Bất cập từ các cơ sở thu mua phế liệu” của tác giả Tiến Đạt, phản ánh nhiều tồn tại, vi phạm trong hoạt động thu mua phế liệu tại một số địa phương. Sau khi xem xét nội dung bài báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND phường Hạc Thành và UBND phường Quảng Phú tổ chức kiểm tra, xác minh theo đúng nội dung phản ánh của Báo Thanh Hóa điện tử; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục các sai phạm (nếu có) nhằm đảm bảo trật tự, an toàn và môi trường trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan có văn bản trả lời Báo điện tửThanh Hóa và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26/02/2026.

LP (Nguồn UBND tỉnh)