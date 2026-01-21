Bất cập từ các cơ sở thu mua phế liệu

Trên tuyến Quốc lộ 45 đoạn qua phường Quảng Phú và các tuyến đường Quang Trung, Lê Thánh Tông, Lê Lai thuộc phường Hạc Thành tồn tại nhiều cơ sở thu mua phế liệu phát sinh bất cập về môi trường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Tình trạng tập kết nhếch nhác, mất mỹ quan tại cơ sở thu mua phế liệu trên tuyến Quốc lộ 45 giao cắt với đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa cũ (ảnh chụp 15 giờ 17 phút, ngày 21/12).

Tại ngã tư giao cắt giữa đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa (cũ) và Quốc lộ 45 thuộc địa bàn phường Quảng Phú, nhiều người tham gia giao thông không khỏi ngao ngán trước tình trạng tập kết phế liệu tùy tiện và xe vận tải thường xuyên dừng đỗ bốc hàng của một cơ sở tập kết phế liệu gây cản trở giao thông.

Anh Nguyễn Văn Chiến, lái xe vận tải trú tại xã Trường Văn, người thường xuyên lưu thông qua khu vực này, lo lắng: “Các xe ra vào thu mua phế liệu khiến việc lưu thông qua đoạn đường rất nguy hiểm, nhất là giờ cao điểm. Tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp di dời cơ sở thu mua phế liệu để đảm bảo an toàn cho người đi đường”.

Không chỉ xuất hiện trên các tuyến giao thông, nhiều cơ sở thu mua phế liệu còn len lỏi hoạt động ngay trong khu dân cư. Bà Nguyễn Thị H., một hộ dân sống gần cơ sở kinh doanh phế liệu trên đường Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành chia sẻ: “Là bà con lối xóm nên chúng tôi cũng đã góp ý, nhưng chủ cơ sở không tiếp thu. Nếu nói nhiều thì sợ mất tình làng nghĩa xóm, đành chấp nhận sống chung. Điều đáng lo không chỉ là mỹ quan và mùi hôi, mà còn là nguy cơ cháy nổ luôn thường trực”.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên các tuyến đường Lê Lai, Vĩnh Yên, Trịnh Kiểm... thuộc phường Hạc Thành. Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại lớn nên hoạt động thu mua phế liệu gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo quy định thì hoạt động thu gom, lưu giữ phế liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư và phù hợp với quy hoạch. Các cơ sở thu mua phế liệu dù hoạt động nhỏ lẻ hay theo mô hình doanh nghiệp đều phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vị trí kho bãi phù hợp quy hoạch, khoảng cách an toàn với khu dân cư, đường giao thông...

Thực tế cho thấy, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và trật tự đô thị hiện nay đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều cơ sở thu mua phế liệu vẫn tồn tại, hoạt động công khai trong khu dân cư và trên các trục giao thông lớn không theo quy hoạch, cho thấy “khoảng trống” trong quản lý của chính quyền địa phương cần sớm được chấn chỉnh.

