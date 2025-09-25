Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 25/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 297 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...

Cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ từ khi được thành lập đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, cùng với định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Tổng Bí thư Tô Lâm; hướng dẫn, phối hợp của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; sự phối hợp của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ngày 11/9/2025, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I và đã kết luận: quá trình chuẩn bị Đại hội và nội dung các văn kiện đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Ngày 24/9, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình; trong đó đã tiến hành tham luận, thảo luận sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những đột phá phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo xây dựng hệ thống pháp luật đi trước, mở đường cho kiến tạo phát triển

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, các Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và các Ban đảng ở Trung ương; hoạt động của Đảng ủy Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận và đánh giá cao.

Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, góp phần khẳng định tính đúng đắn của Trung ương trong thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Các tập thể, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đề cao tính chủ động, tích cực, tiên phong gương mẫu, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đã hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo chính trị đã đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp, khâu đột phá phát triển của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phương hướng, mục tiêu, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng bộ Quốc hội trong công tác lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại và kiểm toán nhà nước.

Cùng với đó, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội các cơ quan của Quốc hội.

Đồng thời, bảo đảm dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội; bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cao nhất cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tiên phong trong xây dựng Quốc hội số...

Một số chỉ tiêu phấn đấu: Về chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phấn đấu 100% luật, pháp lệnh, nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.

Phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều được giám sát...

Về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phấn đấu không có đảng ủy trực thuộc xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”; trên 80% tổ chức cơ sở đảng xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trên 90% chi bộ, đảng viên xếp loại từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Bốn khâu đột phá phát triển được xác định là: lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đi trước, mở đường cho kiến tạo phát triển của đất nước. Đổi mới nội dung, phương thức giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đào tạo và thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hoạt động của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước...

Đại hội Đảng bộ Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

