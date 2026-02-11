Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iran quyết định ân xá cho hơn 2.100 tù nhân

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cơ quan tư pháp Iran ngày 10/2 cho biết Lãnh đạo tối cao nước này Ali Khamenei đã chấp thuận ân xá hoặc giảm án cho 2.108 tù nhân.

Iran quyết định ân xá cho hơn 2.100 tù nhân

Cơ quan tư pháp Iran ngày 10/2 cho biết Lãnh đạo tối cao nước này Ali Khamenei đã chấp thuận ân xá hoặc giảm án cho 2.108 tù nhân.

Iran quyết định ân xá cho hơn 2.100 tù nhân

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lệnh ân xá này được đưa ra nhân dịp một ngày lễ tôn giáo quan trọng và kỷ niệm 47 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, diễn ra vào ngày 11/2.

Hãng tin Mizan dẫn lời Phó Chánh án Tòa án Tối cao Ali Mozaffari cho biết biện pháp này không áp dụng đối với các bị cáo và phạm nhân liên quan đến các cuộc “bạo loạn” gần đây, và quyết định ân xá này được thực thi sau đề nghị từ Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni-Ejei.

Nhà lãnh đạo Khamenei thường xuyên sử dụng quyền hạn theo hiến pháp để thực hiện các lệnh ân xá vào những dịp lễ lớn của đất nước.

Các biện pháp này không áp dụng cho những người bị kết án vì các tội danh nghiêm trọng, bao gồm chống đối nhà nước bằng vũ khí, buôn bán ma túy quy mô lớn, cướp có vũ trang, buôn lậu vũ khí, gián điệp và tham nhũng./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Iran #Tù nhân #Tòa án Tối cao #Quyết định #Lãnh đạo #Giảm án #Tư pháp #Buôn bán ma túy #Nghiêm trọng #Tham nhũng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ thúc giục châu Âu dẫn dắt “NATO 3.0”

Mỹ thúc giục châu Âu dẫn dắt “NATO 3.0”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại trụ sở NATO ở Bỉ, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby vừa kêu gọi các đồng minh châu Âu đảm nhận vai trò chủ đạo hơn trong cấu trúc an ninh của liên minh, hướng tới một mô hình được ông mô tả là “NATO 3.0”, nơi quan hệ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh