Iran quyết định ân xá cho hơn 2.100 tù nhân

Cơ quan tư pháp Iran ngày 10/2 cho biết Lãnh đạo tối cao nước này Ali Khamenei đã chấp thuận ân xá hoặc giảm án cho 2.108 tù nhân.

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lệnh ân xá này được đưa ra nhân dịp một ngày lễ tôn giáo quan trọng và kỷ niệm 47 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, diễn ra vào ngày 11/2.

Hãng tin Mizan dẫn lời Phó Chánh án Tòa án Tối cao Ali Mozaffari cho biết biện pháp này không áp dụng đối với các bị cáo và phạm nhân liên quan đến các cuộc “bạo loạn” gần đây, và quyết định ân xá này được thực thi sau đề nghị từ Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni-Ejei.

Nhà lãnh đạo Khamenei thường xuyên sử dụng quyền hạn theo hiến pháp để thực hiện các lệnh ân xá vào những dịp lễ lớn của đất nước.

Các biện pháp này không áp dụng cho những người bị kết án vì các tội danh nghiêm trọng, bao gồm chống đối nhà nước bằng vũ khí, buôn bán ma túy quy mô lớn, cướp có vũ trang, buôn lậu vũ khí, gián điệp và tham nhũng./.

Theo TTXVN