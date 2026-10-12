iPhone 18 Pro thách thức iPhone 17 Pro Max: Sức mạnh A20 Pro bứt phá cùng thiết kế nhỏ gọn

iPhone 18 Pro sở hữu chip A20 Pro mới cùng thiết kế nhỏ gọn, trong khi iPhone 17 Pro Max gây ấn tượng với màn hình lớn và pin bền bỉ. Hai máy có nhiều khác biệt về kích thước, hiệu năng và camera, nhưng trải nghiệm thực tế mới là yếu tố đáng quan tâm. Liệu đâu sẽ là lựa chọn tốt hơn cho nhu cầu hiện nay?

So sánh chi tiết iPhone 18 Pro với iPhone 17 Pro Max

Sự khác biệt giữa hai dòng iPhone thể hiện rõ qua thiết kế, màn hình và sức mạnh xử lý của từng máy như sau:

iPhone 18 Pro nhỏ gọn và nhẹ hơn đáng kể

Đặt hai máy cạnh nhau iPhone 18 Pro tạo cảm giác dễ cầm và thao tác bằng một tay hơn nhờ thân máy nhỏ gọn cùng trọng lượng 211 g. So với iPhone 17 Pro Max nặng 234 g và có kích thước lớn hơn, phiên bản Pro mới phù hợp hơn với những người thường xuyên lướt web hoặc chụp ảnh khi đang di chuyển.

Kích thước màn hình 6,3 inch giúp iPhone 18 Pro nhỏ gọn hơn.

Bên cạnh kích thước, iPhone 18 Pro còn tạo dấu ấn bằng loạt màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Burgundy, trong khi iPhone 17 Pro Max có Bạc, Cam Vũ Trụ và Xanh đậm. Đặc biệt, phần khuyết màn hình trên thế hệ mới được tinh chỉnh gọn hơn, giúp mặt trước trông thoáng mắt hơn.

Màn hình lớn là lợi thế của iPhone 17 Pro Max

Nếu ưu tiên trải nghiệm xem nội dung, iPhone 17 Pro Max vẫn có lợi thế rõ ràng nhờ màn hình 6.9 inch, lớn hơn đáng kể so với 6.3 inch trên iPhone 18 Pro. Sự chênh lệch này dễ nhận thấy khi xem phim, chỉnh sửa ảnh hoặc chơi game.

Chất lượng hiển thị giữa hai máy không có khoảng cách quá lớn khi cùng sử dụng tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED và độ sáng tối đa 3.000 nit. Cả hai cũng hỗ trợ lớp chống phản chiếu, HDR, True Tone và gam màu P3.

Vi xử lý A20 Pro cho hiệu suất ấn tượng hơn

iPhone 18 Pro tạo khoảng cách rõ hơn ở khả năng xử lý khi chuyển sang chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, thay cho A19 Pro 3 nm trên iPhone 17 Pro Max. Lợi thế này không chỉ hướng đến tốc độ xử lý cao hơn mà còn giúp nền tảng mới có thêm dư địa cho các tác vụ AI, xử lý hình ảnh và những ứng dụng nặng.

Vi xử lý A19 Pro vẫn rất mạnh để dùng lâu dài.

Về lâu dài, A20 Pro cũng giúp iPhone 18 Pro có nền tảng phần cứng mới hơn để đáp ứng các tính năng phần mềm và nhu cầu xử lý ngày càng cao. Tuy vậy, A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max vẫn là con chip mạnh, đủ sức xử lý mượt các tác vụ phổ biến, chơi game hay chỉnh sửa nội dung.

Khẩu độ biến thiên trên camera chính là điểm cộng lớn

Camera của iPhone 17 Pro Max vốn đã đáp ứng tốt nhiều nhu cầu nhờ hệ thống ba camera 48MP, nhưng các ống kính vẫn hoạt động với khẩu độ cố định. Trên iPhone 18 Pro, camera chính được bổ sung khẩu độ biến thiên, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy từng hoàn cảnh.

Chưa hết, thế hệ mới còn tích hợp các công cụ Pro Controls như ISO, tốc độ màn trập và cân bằng trắng, mở rộng khả năng tùy chỉnh ngay trong ứng dụng Camera. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn đáng tin cậy nếu ưu tiên trải nghiệm chụp nhanh, ổn định và không cần can thiệp quá sâu vào thiết lập.

Thời lượng pin iPhone 17 Pro Max nhỉnh hơn

Ở khả năng sử dụng liên tục, iPhone 17 Pro Max lại có lợi thế nhờ viên pin lớn hơn và thời lượng phát video lên đến 37 giờ theo công bố của Apple. Với màn hình 6.9 inch, máy vẫn có thể đáp ứng tốt một ngày dài với các tác vụ như xem phim, chơi game, chụp ảnh hay làm việc.

Thời lượng pin là lợi thế của iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro có thời lượng phát video tối đa 34 giờ, thấp hơn khoảng 3 giờ, nhưng lại bù đắp bằng tốc độ sạc nhanh hơn. Máy có thể đạt 50% pin sau khoảng 15 phút khi dùng bộ tiếp hợp từ 60W, trong khi iPhone 17 Pro Max cần khoảng 20 phút với bộ sạc 40W.

Mua iPhone 18 Pro giá hấp dẫn tại CellphoneS

Nếu đang tìm iPhone 18 chính hãng, CellphoneS hiện cung cấp nhiều phiên bản dung lượng để lựa chọn theo nhu cầu. Giá iPhone 18 Pro từ 36.790.000 đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 39.990.000 đồng cho bản 256GB và tăng theo từng mức dung lượng.

Để giảm chi phí khi nâng cấp, chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đời tại CellphoneS là một lựa chọn đáng tham khảo. Ngoài ra, S-Buyback hỗ trợ thu lại tối thiểu 60% giá trị máy trong vòng 15 tháng theo chính sách áp dụng.

iPhone 18 Pro nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, chip A20 Pro mạnh mẽ và camera chính có khẩu độ biến thiên. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn ghi điểm nhờ màn hình lớn cùng thời lượng pin nhỉnh hơn. Do đó, lựa chọn phù hợp sẽ phụ thuộc vào việc ưu tiên sự cơ động, hiệu năng hay trải nghiệm màn hình và pin.

Nguồn: Cellphones.com.vn