iPhone 17: 5 điểm nhấn đột phá khiến bạn phải nâng cấp ngay lập tức

Sự kiện ra mắt thế hệ iPhone mới nhất đã chính thức khép lại, để lại sự phấn khích tột độ cho cộng đồng yêu công nghệ toàn cầu. Bên cạnh siêu phẩm iPhone 17 Pro và sự xuất hiện bất ngờ của iPhone Air, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn năm nay mới chính là tâm điểm gây choáng ngợp với những nâng cấp toàn diện, xóa nhòa ranh giới với dòng Pro và trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn bao giờ hết.

iPhone 17 – Khi “tiêu chuẩn” định nghĩa lại đẳng cấp Pro

Màn hình ProMotion 120Hz và thiết kế mãn nhãn

Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng 120Hz đã được trang bị trên phiên bản iPhone tiêu chuẩn. Điều này mang lại một trải nghiệm cuộn lướt, chơi game và xem video mượt mà đến kinh ngạc, điều mà trước đây chỉ dành riêng cho dòng Pro. Màn hình 6.3-inch lớn hơn, viền mỏng hơn cùng độ sáng ngoài trời đỉnh cao 3000 nits giúp mọi nội dung hiển thị sống động, sắc nét ngay cả dưới trời nắng gắt.

Thiết kế của iPhone 17 thường cũng được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần, kết hợp cùng 5 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp: Tím Oải hương, Xanh Lam khói, Đen, Trắng và Xanh Lá xô thơm.

Sức mạnh A19 Bionic – Hiệu năng vượt trội, trải nghiệm đỉnh cao

Trái tim của iPhone 17 là con chip A19 Bionic thế hệ mới, được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Vi xử lý này không chỉ mang lại hiệu năng CPU và GPU mạnh mẽ, xử lý mượt mà mọi tác vụ từ cơ bản đến đồ họa phức tạp, mà còn được tối ưu hóa cho Apple Intelligence. Nhờ đó, các tính năng thông minh như dịch thuật trực tiếp, tìm kiếm hình ảnh nâng cao sẽ hoạt động ngay trên thiết bị một cách nhanh chóng và bảo mật.

Hệ thống camera 48MP đột phá – Ghi lại mọi khoảnh khắc sắc nét

Năm nay, iPhone 17 sở hữu một hệ thống camera kép Fusion 48MP ngoạn mục. Cảm biến chính 48MP và camera tele quang học 2x 48MP cho phép bạn chụp những bức ảnh có độ chi tiết siêu cao, màu sắc chân thực. Đáng chú ý, camera Ultra Wide (siêu rộng) cũng được nâng cấp lên độ phân giải 48MP, gấp 4 lần thế hệ trước, mang đến những bức ảnh macro và phong cảnh ấn tượng.

Cuộc cách mạng thực sự đến từ camera trước Center Stage 18MP. Với cảm biến hình vuông độc đáo, bạn có thể chụp ảnh selfie ngang mà không cần xoay điện thoại, đồng thời AI sẽ tự động điều chỉnh khung hình để không bỏ lỡ bất kỳ ai.

Thời lượng pin ấn tượng và sạc nhanh hơn

Nhờ hiệu quả của chip A19 và công nghệ ProMotion, iPhone 17 mang đến thời lượng pin cả ngày dài, cho phép xem video lâu hơn tới 8 giờ so với iPhone 16. Khả năng sạc nhanh cũng được cải thiện đáng kể, chỉ cần 20 phút để sạc đầy 50% pin, giúp bạn nhanh chóng quay trở lại công việc.

Bảng giá iPhone 17 chính thức (dự kiến)

