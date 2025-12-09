Hotline: 0822.173.636   |

[Infographic]- Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Mai Huyền
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 được tổ chức nhằm đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền chất lượng cao, mà còn là bước đi chiến lược trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao vị thế thương hiệu nông sản Thanh Hóa trên thị trường. Dưới đây là chi tiết nội dung về các hoạt động chủ yếu của hội nghị:

[Infographic]- Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Bảo đảm cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bảo đảm cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững dòng điện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.
“Bắt nhịp” FDI thế hệ mới

“Bắt nhịp” FDI thế hệ mới

Cơ hội đầu tư
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm vị thế trên “bản đồ” thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trên nền tảng quan điểm thu hút có chọn lọc, tỉnh kiên định cơ chế “làn xanh” cho các dự án “tinh - xanh - bền vững”, có khả năng lan...
Tăng trưởng vượt bậc, tạo đà bứt phá

Tăng trưởng vượt bậc, tạo đà bứt phá

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ, tiếp tục là thành viên "câu lạc bộ 50.000 tỷ đồng". Đây là minh chứng rõ nét cho sức bật của nền kinh tế địa...
“Cỗ máy” công nghiệp không ngừng nghỉ

“Cỗ máy” công nghiệp không ngừng nghỉ

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Khép lại năm 2025, bức tranh công nghiệp Thanh Hóa hiện lên với gam màu bền bỉ và quyết liệt - như một “cỗ máy” vận hành liên tục giữa những biến động khó lường của kinh tế trong nước và thế giới. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào chưa thực sự...
