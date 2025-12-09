[Infographic]- Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025
Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 được tổ chức nhằm đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền chất lượng cao, mà còn là bước đi chiến lược trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao vị thế thương hiệu nông sản Thanh Hóa trên thị trường. Dưới đây là chi tiết nội dung về các hoạt động chủ yếu của hội nghị:
Mai Huyền
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu