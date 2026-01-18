Indonesia triển khai tìm kiếm máy bay chở 11 người mất liên lạc

Giới chức Indonesia cho biết một máy bay chở khách với 11 người trên khoang đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi đang tiếp cận khu vực núi giữa đảo Java và đảo Sulawesi, khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm.

Chiếc máy bay cánh quạt ATR 42-500. Ảnh: AFP

Theo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, chiếc máy bay cánh quạt ATR 42-500 do hãng Indonesia Air Transport khai thác đang trên hành trình từ Yogyakarta đến Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, thì biến mất khỏi màn hình radar vào chiều 17/1. Máy bay được xác định lần cuối lúc 13h17 giờ địa phương (05h17 GMT) tại khu vực Leang-Leang, huyện Maros, một địa bàn đồi núi của tỉnh Nam Sulawesi.

Bà Endah Purnama Sari, người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải, cho biết sau khi kiểm soát không lưu yêu cầu tổ bay điều chỉnh hướng tiếp cận, liên lạc vô tuyến đã bị gián đoạn và tình trạng khẩn cấp được kích hoạt. Ngay sau đó, nhiều đội tìm kiếm và cứu nạn đã được huy động, với sự hỗ trợ của trực thăng không quân, thiết bị bay không người lái và các lực lượng mặt đất.

Một số người leo núi trên đỉnh Bulusaraung cho biết tìm thấy nhiều mảnh vỡ rải rác, một logo giống với ký hiệu của hãng hàng không Indonesia Air Transport và những đám cháy nhỏ vẫn còn âm ỉ tại hiện trường. Thông tin này đã được báo cáo cho nhà chức trách và đang được các đội cứu hộ xác minh khi tiếp cận hiện trường.

Thiếu tướng Bangun Nawoko, Tư lệnh quân khu Hasanuddin thuộc Nam Sulawesi, cho biết địa hình dốc và rừng núi trong Vườn quốc gia Bulusaraung, nối liền các huyện Maros và Pangkep, đang gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, điều kiện thời tiết tại thời điểm máy bay mất liên lạc có mây, tầm nhìn khoảng 8 km. Trên máy bay có 8 thành viên tổ bay và 3 hành khách là cán bộ Bộ Các vấn đề Hàng hải và Nghề cá Indonesia, tham gia một nhiệm vụ giám sát hàng hải phục vụ công tác quản lý nghề cá.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia. Ảnh: Economic times

Indonesia, quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới với hơn 17.000 đảo, phụ thuộc nhiều vào vận tải hàng không và đường biển để kết nối các khu vực. Trong những năm gần đây, nước này ghi nhận một số sự cố giao thông trong bối cảnh công tác bảo đảm an toàn vẫn là thách thức lớn đối với hạ tầng vận tải.

Lê Hà.

Nguồn: AFP News