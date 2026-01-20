IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cảnh báo leo thang căng thẳng thương mại Mỹ- châu Âu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên mức 3,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2025 và tương đương mức tăng trưởng ước tính của năm 2025.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2026. Ảnh: Reuters.

Trong bản cập nhật Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO), IMF cho rằng kinh tế toàn cầu đang dần vượt qua các gián đoạn liên quan đến thuế quan và thương mại trong năm 2025, qua đó đạt kết quả khả quan hơn dự kiến. Động lực quan trọng đến từ làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các trung tâm dữ liệu và chip xử lý tại Bắc Mỹ và châu Á, giúp bù đắp phần nào tác động tiêu cực của bất ổn chính sách thương mại.

Theo nhà kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas, đầu tư công nghệ, nhất là AI, đang trở thành lực đẩy mới cho tăng trưởng, với ước tính có thể đóng góp thêm khoảng 0,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP hằng năm của Mỹ. Trên cơ sở đó, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2026 lên 2,4%, bất chấp ảnh hưởng từ đợt đóng cửa chính phủ kéo dài vào cuối năm trước.

Triển vọng của Trung Quốc cũng được điều chỉnh tích cực hơn, với dự báo tăng trưởng đạt 4,5% trong năm 2026, nhờ việc Mỹ cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng và nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang Đông Nam Á và châu Âu. Tuy nhiên, IMF lưu ý Trung Quốc cần thúc đẩy nhu cầu nội địa và xây dựng mô hình tăng trưởng cân bằng hơn để hạn chế rủi ro từ các chính sách bảo hộ thương mại trên toàn cầu.

Tại châu Âu, kinh tế khu vực đồng euro được dự báo tăng trưởng 1,3%, nhờ chi tiêu công gia tăng tại Đức và sự phục hồi của các nền kinh tế như Tây Ban Nha và Ireland. Kinh tế Nhật Bản cũng được kỳ vọng tăng trưởng nhẹ, được hỗ trợ bởi các gói kích thích tài khóa của chính phủ mới.

IMF cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu có thể gây tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Dù triển vọng chung được cải thiện, IMF cảnh báo mức độ bất định của chính sách thương mại toàn cầu vẫn ở mức cao. Một rủi ro đáng chú ý là phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến tính hợp pháp của các mức thuế quan được áp dụng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo IMF, bất kỳ động thái tái áp đặt thuế nào trên cơ sở pháp lý mới đều có thể làm gia tăng biến động kinh tế.

IMF cũng cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu, trong đó có tranh chấp liên quan đến Greenland, có thể gây tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu. Ông Gourinchas nhấn mạnh rằng, các biện pháp trả đũa lẫn nhau sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.

Về lạm phát, IMF dự báo lạm phát toàn cầu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, từ 4,1% năm 2025 xuống 3,8% năm 2026 và 3,4% vào năm 2027. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tạo dư địa cho các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ đà tăng trưởng của kinh tế thế giới trong trung hạn.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.