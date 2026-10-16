IEA đẩy nhanh kế hoạch đưa 100 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã vừa nhất trí đẩy nhanh việc đưa khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp còn lại ra thị trường, trong đó ưu tiên cung ứng hơn 20 triệu thùng dầu diesel trong thời gian sớm nhất. Động thái này nhằm mục tiêu gia tăng nguồn cung, xoa dịu đà tăng giá nhiên liệu và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

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Quyết định của Ban Thư ký IEA được đưa ra sau cuộc họp cấp cao của Hội đồng Quản trị gồm 32 quốc gia thành viên tại Paris.

Tình trạng giá dầu diesel tại nhiều thị trường liên tục leo thang lên mức kỷ lục thời gian qua xuất phát từ các gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng tại khu vực eo biển Hormuz ở Trung Đông, cũng như diễn biến căng thẳng kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Sự thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu tinh chế hiện đang đe dọa trực tiếp đến nỗ lực kiểm soát lạm phát và gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với chính phủ và người tiêu dùng tại nhiều quốc gia.

Theo số liệu công bố từ IEA, các nước thành viên đã giải phóng tổng cộng khoảng 330 triệu thùng dầu kể từ khi kích hoạt chiến dịch hành động tập thể hồi tháng 3 với quy mô cam kết ban đầu trên 400 triệu thùng. Trong đợt này, các quốc gia nhất trí đẩy nhanh việc đưa lượng dầu dự trữ còn lại ra thị trường, trong đó có hơn 20 triệu thùng dầu diesel được ưu tiên cung ứng sớm.

Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận các kế hoạch bổ sung tập trung vào mặt hàng dầu diesel đang tiếp tục được rà soát và triển khai, đồng thời thúc giục các đồng minh châu Âu thực hiện đầy đủ cam kết nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ đứt gãy nguồn cung.

Ngay sau quyết định tập thể của IEA, Tây Ban Nha đã trở thành một trong những quốc gia tiên phong khi tuyên bố sẽ giải phóng 4,4 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược quốc gia ngay trong tháng 10 này.

Thanh Giang