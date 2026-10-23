Hơn 50.000 ca tử vong do nắng nóng tại châu Âu

Nắng nóng trong mùa Hè năm 2026 được cho là đã khiến hơn 50.000 người tử vong tại các thành phố châu Âu, mức cao nhất từng được ghi nhận trong các hồ sơ hiện đại. Các nhà khoa học cho rằng khoảng 2/3 số ca tử vong có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Theo hai công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Health, tổng cộng khoảng 50.391 người được ước tính đã tử vong do nắng nóng tại 854 khu vực đô thị thuộc 30 quốc gia châu Âu. Các khu vực được khảo sát chiếm khoảng 40% dân số của những quốc gia này.

Các nhà khoa học sử dụng dữ liệu nhiệt độ và mô hình dựa trên mối quan hệ lịch sử giữa nhiệt độ cao và tỷ lệ tử vong để ước tính số người tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Kết quả cho thấy số ca tử vong trong mùa Hè năm nay vượt đáng kể mức kỷ lục trước đó, khoảng 29.000 ca được ghi nhận trong mùa Hè năm 2022.

Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Vương quốc Anh là những nước ghi nhận số ca tử vong vượt mức do nắng nóng cao nhất. Trong khi đó, Nam Âu và Tây Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, song các khu vực phía Bắc vốn có khí hậu mát mẻ hơn cũng ghi nhận hàng nghìn ca tử vong. Nhóm người từ 85 tuổi trở lên có tỷ lệ tử vong cao nhất. Tuy nhiên, nắng nóng cũng ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, với hơn 800 người trong độ tuổi từ 20 đến 44 được cho là đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng.

Bà Clair Barnes, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Môi trường thuộc Đại học Hoàng gia London và là đồng tác giả các công trình trên, cho rằng mùa Hè năm 2026 “có khả năng là mùa Hè có số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất từng được ghi nhận tại phần lớn châu Âu”. Bà nhấn mạnh: “Những con số này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng các mùa Hè ngày càng nóng hơn và có thời tiết cực đoan hơn đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng”.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên dữ dội và thường xuyên hơn. Theo nghiên cứu, tỷ lệ các ca tử vong do nắng nóng được cho là liên quan đến biến đổi khí hậu đã tăng từ khoảng 40% vào đầu thế kỷ này lên khoảng 2/3 trong mùa Hè năm nay.

Con số tử vong đáng báo động này được công bố chỉ vài tuần trước khi các nhà lãnh đạo quốc tế tập trung tại Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị thường niên của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu, đồng thời chỉ vài ngày sau khi một báo cáo của LHQ cảnh báo cơ hội hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đã không còn.

Thanh Vân