Hơn 1 tỷ tài khoản trực tuyến bị tấn công mỗi tháng

Các dữ liệu có chế độ bảo mật kém sẽ dẫn đến những rủi ro như bị xâm phạm quyền riêng tư, chiếm quyền truy cập tài khoản, lừa đảo hay thậm chí là bị giả mạo danh tính.

Hơn 1,4 tỉ tài khoản bị tấn công trên toàn cầu mỗi tháng. (Ảnh: REUTERS)

Hội đồng An ninh mạng (CSC) của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) mới đây cho biết mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro gia tăng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

Cảnh báo của Hội đồng An ninh mạng là một phần trong chiến dịch “Cyber Pulse” nhằm nâng cao nhận thức hằng tuần về an ninh mạng của người dân.

Tuần thứ năm này tập trung vào mối nguy hại trong việc mất an toàn thông tin cá nhân.

Theo Hội đồng An ninh mạng, các hoạt động như truy cập tài khoản, đăng bài hay tương tác trên không gian mạng đều để lại dấu vết có thể bị khai thác. Cơ quan này xác định có hai loại dấu vết kỹ thuật số là dấu vết thụ động và dấu vết bị động.

Dấu vết thụ động là việc theo dõi hoặc thu thập dữ liệu trên các trang mạng hoặc ứng dụng mà người dùng không hề hay biết, trong khi dấu vết chủ động được tạo ra một cách có chủ đích của người dùng thông qua hình ảnh, video, bình luận và bài đăng.

Hội đồng trên lưu ý các dữ liệu có chế độ bảo mật kém sẽ dẫn đến những rủi ro như bị xâm phạm quyền riêng tư, chiếm quyền truy cập tài khoản, lừa đảo hay thậm chí là bị giả mạo danh tính.

Cơ quan này cũng cảnh báo các ứng dụng không chính thức hoặc không đáng tin cậy thường có mức độ rủi ro cao, với khả năng ghi âm cuộc gọi hoặc truy cập camera mà người dùng không hề hay biết.

Hội đồng An ninh mạng cũng khuyến cáo người dùng chỉ tải và sử dụng các phần mềm từ các kho ứng dụng chính thức, xem xét quyền của ứng dụng, sử dụng xác thực hai yếu tố và thận trọng khi chia sẻ vị trí cá nhân cũng như chấp nhận kết bạn.

Cơ quan an ninh này nhấn mạnh an toàn thông tin không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn do nhận thức cá nhân.

Mỗi người dùng cần có trách nhiệm hạn chế để lại dấu vết kỹ thuật số của mình./.

Theo TTXVN