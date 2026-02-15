Hội nghị an ninh Munich: Trung Quốc kêu gọi cải cách quản trị toàn cầu

Phát biểu tại phiên thảo luận “China in the World” trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hệ thống quản trị toàn cầu cần được cải cách nhằm “hiệu chỉnh con thuyền lịch sử đi đúng hướng” trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng biến động và đan xen phức tạp.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại phiên thảo luận “China in the World” trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2. Ảnh: Xinhua.

Theo ông Vương Nghị, trong năm qua, tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn hơn, chủ nghĩa đơn phương gia tăng, trong khi hòa bình và phát triển toàn cầu đứng trước nhiều thách thức. Ông dẫn lại Sáng kiến Quản trị Toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, trong đó nhấn mạnh các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, thượng tôn pháp luật quốc tế, thực hành chủ nghĩa đa phương, lấy người dân làm trung tâm và thúc đẩy hành động cụ thể nhằm xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra bốn đề xuất chính. Thứ nhất, củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quốc tế. Ông khẳng định Liên hợp quốc là nền tảng của trật tự thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và cần được tăng cường. Theo ông, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ là điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thế kỷ XXI, đồng thời bảo đảm lợi ích của các quốc gia, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ.

Thứ hai, tăng cường điều phối và hợp tác giữa các quốc gia. Ông Vương Nghị cho rằng những bất cập của hệ thống hiện nay một phần xuất phát từ xu hướng đề cao lợi ích riêng và đối đầu theo phe nhóm. Ông kêu gọi các nước tìm kiếm điểm chung, xử lý khác biệt thông qua đối thoại và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Các quốc gia cần tuân thủ cùng một bộ quy tắc dựa trên mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Ảnh: Flickr.

Thứ ba, thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất trong bối cảnh thế giới đa cực. Theo ông, các quốc gia cần tuân thủ cùng một bộ quy tắc dựa trên mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Ông cũng nhấn mạnh các nước lớn cần nêu gương trong việc thúc đẩy hợp tác, tránh tiêu chuẩn kép, không sử dụng sức ép và ủng hộ chính sách mở cửa.

Thứ tư, ưu tiên thúc đẩy hòa bình và giải quyết xung đột. Ông Vương Nghị cho biết hiện còn hơn 60 điểm nóng trên thế giới. Về Trung Đông, ông kêu gọi ngừng bắn và tái thiết tại Gaza, đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là hướng đi cần thiết cho vấn đề Palestine.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.