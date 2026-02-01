Hội Kiến trúc sư Thanh Hóa tổ chức chương trình từ thiện tại xã Phú Xuân

Trong 2 ngày 31/1 và 1/2, Hội Kiến trúc sư (KTS) Thanh Hóa và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình từ thiện “Chia sẻ hơi ấm - Đón tết vui xuân 2026” tại bản Vui, xã Phú Xuân.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội KTS Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà văn hóa bản Vui, gồm loa đài, bàn ghế, bộ cồng chiêng, trống...

Ngoài ra, Hội KTS Thanh Hóa tặng quà gồm đồ chơi trong nhà và ngoài trời, tivi, tủ lạnh, sạp ngủ trưa... cho điểm trường Vui thuộc Trường mầm non Thanh Xuân, xã Phú Xuân.

Tặng tủ đựng sách thư viện, bàn gấp, sách bút, quạt mát... để phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của các em học sinh tại điểm trường Vui.

Các thành viên trong Hội còn trực tiếp tham gia trang trí lớp học tại điểm trường Vui thuộc Trường mầm non Thanh Xuân, xã Phú Xuân.

Nhân dịp này, Hội KTS Thanh Hóa đã trao tặng 117 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hội KTS Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam tổ chức khám mắt và phát thuốc miễn phí cho bà con... với tổng kinh phí thực hiện là 260 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình văn nghệ mừng xuân mới được tổ chức phục vụ bà con với các màn múa lân, ảo thuật, ca múa nhạc đặc sắc.

Đây là năm thứ 13 liên tục Hội KTS Thanh Hóa tổ chức các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ về vật chất và tinh thần với bà con vùng cao Thanh Hóa; góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền mang đến cho bà con một cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia vì cộng dồng. Đây cũng là dịp để các KTS đặc biệt là KTS trẻ thâm nhập thực tế, tìm hiểu truyền thống văn hoá, kiến trúc vùng dân tộc thiểu số.

Linh Hương