Hội đồng Bảo an cấp miễn trừ trừng phạt cho viện trợ nhân đạo vào Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) quyết định cấp miễn trừ trừng phạt cho các dự án viện trợ nhân đạo tại nước này.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo nguồn tin ngoại giao ngày 6/2, Ủy ban 1718 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan thực thi và giám sát các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, nhất trí thông qua quyết định trên vào ngày 5/2 (giờ địa phương), phê duyệt miễn trừ cho 17 dự án hỗ trợ nhân đạo do Hàn Quốc, Mỹ và các tổ chức quốc tế chủ trì.

Ủy ban dự kiến tiến hành các bước cần thiết để chính thức thông qua quyết định và sẽ thông báo cho các tổ chức liên quan đến những dự án viện trợ. Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh, hỗ trợ dinh dưỡng cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Thủ tục liên quan đến việc miễn trừ trừng phạt cho các dự án viện trợ nhân đạo tại Triều Tiên đã bị đình trệ trong nhiều tháng, kể từ nửa đầu năm ngoái, chủ yếu do sự phản đối của Mỹ.

Theo quy định, một nước đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc vẫn được viện trợ hàng hóa và dịch vụ thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của con người, với điều kiện nước này được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấp miễn trừ trừng phạt đối với thiết bị và các mặt hàng khác cần thiết cho dự án viện trợ.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực khôi phục quan hệ liên Triều và thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ngày 3/2 vừa qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm tại Washington. Ông Cho Hyun được cho là đã tận dụng cuộc gặp này để thuyết phục Mỹ đồng ý miễn trừ trừng phạt.

Mặc dù vậy, hiện chưa rõ Triều Tiên sẽ phản hồi ra sao về việc nhận viện trợ nhân đạo. Bình Nhưỡng đã nhiều lần từ chối các chương trình nhân đạo quốc tế trong khi đang chịu các lệnh trừng phạt diện rộng của cộng đồng quốc tế do các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ phản hồi tích cực đối với biện pháp mới nhất./.

Theo TTXVN