Đời sống - Xã hội

Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ hỗ trợ 480 người có hoàn cảnh khó khăn

Thuỳ Linh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng sơ cấp cứu Chữ thập đỏ Việt Nam, các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và nhà tài trợ tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 9/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng sơ cấp cứu Chữ thập đỏ Việt Nam, các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và nhà tài trợ tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức trao quà cho người dân.

Hội chợ được tổ chức nhằm hỗ trợ cho 430 hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người yếu thế tại phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn theo hình thức đổi phiếu lấy quà.

Mỗi người dân được phát một phiếu đổi quà trị giá 1 triệu đồng. Với tấm phiếu này, người dân được chủ động lựa chọn những hàng hóa, sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình để có một cái tết đầm ấm, đầy đủ hơn.

Tham gia hội chợ, người dân còn có cơ hội tham quan, nhận quà tại gian hàng “Tặng chữ thư pháp” và cắt tóc miễn phí.

Gian hàng tặng chữ thư pháp.

Gian hàng cắt tóc miễn phí.

Tại hội chợ, 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật đã được nhận quà từ Ban Tổ chức, mỗi suất quà trị giá 650 nghìn đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và quà.

Tổng trị giá chương trình là hơn 530 triệu đồng, do Công ty CP Silkroad Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ.

Ban Tổ chức trao quà cho người dân.

Chương trình “Tết Nhân ái” được các cấp Hội Chữ thập đỏ tổ chức hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán nhằm huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để trợ giúp về vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, qua đó xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Thuỳ Linh

