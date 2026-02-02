Hoằng Hóa nỗ lực giải phóng mặt bằng, tạo đòn bẩy thu hút đầu tư và phát triển đô thị

Giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu quan trọng trong thu hút đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng. Nhận thức rõ điều đó, xã Hoằng Hóa đã lựa chọn đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là GPMB - một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng quan trọng cho đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.

Thi công dự án đường giao thông ở thôn Đằng Trung, xã Hoằng Hóa.

Trung tuần tháng 12/2025, xã Hoằng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác GPMB. Tại Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa, dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến 503 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích đất thu hồi 489.678,2m2, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân được tăng cường, nhằm làm rõ chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tuy nhiên, sau nhiều lần vận động, vẫn còn 1 hộ gia đình không bàn giao mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trước tình hình đó, địa phương đã kiên quyết tổ chức thực hiện các bước cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật. Việc xử lý dứt điểm vướng mắc này đã tạo điều kiện để triển khai Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang không gian đô thị của địa phương.

Năm 2025, toàn xã có diện tích cần GPMB là 78,3ha tại 7 dự án, kết quả thực hiện đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB, xã tăng cường phối hợp tuyên truyền giữa các cấp, các ngành; công khai, minh bạch chủ trương thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải thích rõ các quy định của pháp luật để người dân hiểu, chia sẻ và đồng thuận.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án trên địa bàn là 319,7 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương đạt 100% kế hoạch. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã chủ động hạn chế tối đa việc quyết định đầu tư mới, tập trung triển khai các dự án chuyển tiếp và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá đất ở, nhằm tạo nguồn lực tiếp tục đầu tư và thanh toán, quyết toán công trình, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt công tác đấu giá đất tạo nguồn cho GPMB và đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết không lựa chọn nhà thầu yếu kém, thi công chậm, kéo dài thời gian thực hiện, gây ảnh hưởng đến tiến độ và giải ngân vốn. Nhờ đó, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản cấp xã từng bước được kiểm soát và giảm dần. Các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng nghiệm thu được ưu tiên thanh toán; công tác quyết toán dự án hoàn thành được chú trọng. Việc bố trí vốn đầu tư công được xã Hoằng Hóa thực hiện đúng thứ tự ưu tiên theo Luật Đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguyên tắc xuyên suốt là ưu tiên bố trí đủ vốn để thanh toán dứt điểm các công trình đã quyết toán, các dự án sắp hoàn thành, đồng thời dành nguồn lực cho các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế -xã hội và thu hút đầu tư.

Xác định hạ tầng là nền tảng then chốt cho phát triển đô thị, xã Hoằng Hóa đã và đang tập trung huy động tối đa các nguồn lực để tạo bước đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Mục tiêu xuyên suốt là thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo hạ tầng theo hướng đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, qua đó tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Hoằng Hóa xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hằng năm một cách khoa học, hợp lý, gắn với lộ trình phát triển đô thị, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Riêng trong năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã đạt 220,9 tỷ đồng, trong đó dự kiến 32 tỷ đồng dành cho các dự án khởi công mới. Ngay từ đầu năm, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính – ngân sách; đặc biệt coi trọng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất nhằm bảo đảm cân đối kế hoạch vốn đầu tư công và chủ động nguồn lực cho triển khai các dự án. Cùng với đó, xã chủ động tranh thủ nguồn vốn cấp trên, vốn từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Song song với nguồn lực ngân sách, công tác xã hội hóa đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, huy động sự tham gia của Nhân dân và doanh nghiệp trong xây dựng các công trình thiết yếu, như: đường giao thông thôn, xóm; vỉa hè, rãnh thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng; kênh mương nội đồng; công viên mini; nhà văn hóa thôn..., từng bước nâng cao chất lượng không gian sống và diện mạo đô thị.

Riêng đối với công tác GPMB, theo kế hoạch năm 2026, tổng diện tích cần GPMB là 83,39ha, trong đó 8,3ha thuộc các dự án đầu tư công và 75,09ha thuộc các dự án của doanh nghiệp. Địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện triển khai dự án đúng tiến độ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với cách làm chủ động, bài bản và quyết liệt, công tác GPMB và đầu tư công ở xã Hoằng Hóa đang từng bước trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo nền tảng quan trọng để địa phương bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiền