Hoa Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Nhằm phát huy lợi thế của một xã thuần nông, Hoa Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế. Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật đến hỗ trợ người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, diện mạo nông thôn xã Hoa Lộc ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Người dân xã Hoa Lộc thu hoạch cải bó xôi vụ đông 2025-2026 để xuất bán cho doanh nghiệp.

Là xã thuần nông, đa phần người dân địa phương mưu sinh bằng sản xuất nông nghiệp. Nhận thức rõ muốn nâng cao thu nhập bền vững phải thay đổi tư duy sản xuất, Đảng ủy, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, kinh nghiệm sản xuất của người dân, xã tập trung vận động bà con chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Một trong những điểm nhấn phát triển nông nghiệp ở Hoa Lộc là mở rộng diện tích trồng các loại rau màu, cây hàng hóa ngắn ngày, hình thành những vùng chuyên canh sản xuất quy mô lớn. Trong đó, vai trò của các HTX nông nghiệp được phát huy tối đa, trở thành cầu nối bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân. Thông qua việc được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, bao tiêu sản phẩm đầu ra, người dân địa phương đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật canh tác mới, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa.

Tiếp nối thành công của những vụ sản xuất trước, vụ đông 2025-2026, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, xã Hoa Lộc đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sản xuất hơn 16ha rau cải bó xôi. Đây là cây trồng liên kết được người dân địa phương sản xuất trong nhiều năm nay. Nhờ hợp với đồng đất, khí hậu địa phương và sự “quen tay” sản xuất của người dân nên cây cải bó xôi chỉ trong 35 - 40 ngày đã cho thu hoạch. Ông Hoàng Văn Toàn, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, cho biết: “Vụ đông năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên cây cải bó xôi phát triển ổn định, sản lượng ước tính từ 1,1 - 1,2 tấn/sào, với giá thu mua của công ty là 4.000 đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 100 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều lần so với những loại rau màu khác”.

Không chỉ dừng ở sản xuất cây trồng vụ đông, người dân xã Hoa Lộc đã phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, giá trị kinh tế cao, như: Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất lúa thâm canh năng suất cao... Đồng thời, xây dựng được 9 vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, với các sản phẩm, như: lúa, rau, ớt xuất khẩu, dưa Kim Hoàng hậu... Những sản phẩm này không chỉ cung cấp cho thị trường nội tỉnh mà còn hướng tới các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi cũng được định hướng theo quy mô trang trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trên địa bàn có 29 trang trại đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

Cùng với đó, công tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng được xã quan tâm. Chính quyền địa phương tích cực vận động người dân tham gia các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp, nhằm tạo đầu mối liên kết với doanh nghiệp, thương lái, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Ông Trịnh Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc, cho biết: “Xác định nông nghiệp là nền tảng, trụ đỡ phát triển kinh tế của địa phương nên xã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng có đầu ra ổn định. Đồng thời, chú trọng tích tụ, tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa theo hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, bền vững”.

Cùng với phát triển sản xuất, UBND xã đã tạo mọi điều kiện về mặt bằng sản xuất, mở rộng hệ thống thủy lợi, giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường... để các hộ tham gia phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng, như: điện, đường, trường, trạm, chợ... được củng cố, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp đã góp phần đưa kinh tế của xã Hoa Lộc có sự tăng trưởng qua từng năm, đến nay thu nhập bình quân đạt 75,5 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Những cánh đồng rau màu chuyên canh, những khu nhà màng công nghệ cao đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống, mang lại luồng sinh khí mới cho vùng đất Hoa Lộc.

Bài và ảnh: Lê Hòa