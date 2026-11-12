“Hóa đơn may mắn”- Lan tỏa thói quen tiêu dùng văn minh

Chiều 12/11, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8, 9 năm 2026. Chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Lễ bấm số hóa đơn may mắn.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8, 9 năm 2026 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) của người bán là tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai thuế tại Thuế tỉnh Thanh Hóa và các Thuế cơ sở trực thuộc, có người mua là cá nhân và có đầy đủ thông tin định danh người mua.

Nếu như trước đây, tổng giá trị giải thưởng mỗi quý là 110 triệu đồng, thì hiện nay giá trị theo tháng được nâng lên 37 triệu đồng 1 tháng, 3 tháng tổng giá trị giải thưởng là 111 triệu đồng.

Quá trình bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát, đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch.

Hội đồng giám sát chương trình.

Theo kết quả bấm số chương trình “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8, 9, có tất cả 30 hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng.

Trong đó, 3 giải nhất, mỗi giải 10 triệu đồng; 6 giải nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 9 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng và 12 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Kết quả cụ thể được Thuế tỉnh Thanh Hóa công khai trên trang thông tin điện tử của ngành thuế và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn”.

Qua các đợt bấm số “Hóa đơn may mắn” đã có nhiều khách hàng sử dụng hóa đơn và trúng thưởng, thể hiện tính hiệu quả và thiết thực của chương trình.

Hồng Ngọc