Hoa đăng tri ân và những thước phim lịch sử ngày 2/9

Tối 2/9, sự kiện đầy ý nghĩa “Lễ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ” và chiếu phim “Mưa Đỏ” đã diễn ra tại rạp Mega Lý Chí Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là một nghi thức thiêng liêng, nơi quá khứ hào hùng và bi tráng của dân tộc được tái hiện, để mỗi người tham dự sống trọn với lòng biết ơn vô hạn.

Nghi thức tri ân các Anh hùng Liệt sĩ diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm và xúc động, đúng ngày 2/9. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Một nghi thức đẹp và xúc động đã được thực hiện trước khi chiếu phim. Những chiếc hoa đăng được chuyển đến tận tay từng người tham dự. Ánh sáng ấm áp từ ngọn nến nhỏ trong những chiếc đèn hoa sen như thắp lên niềm thành kính cho hành trình tưởng niệm và tri ân.

Cũng trong không khí thiêng liêng của mùa Vu lan báo hiếu hòa quyện cùng ngày Quốc khánh 2/9, nghi thức hoa đăng tri ân là sự kết nối cảm xúc, nhắc nhở về ý nghĩa của sự hy sinh.

Đại đức Thích Minh Ân, đại diện Ban tổ chức, đã có bài phát biểu khai mạc sâu lắng, nhấn mạnh sự gặp gỡ giữa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và tinh thần “tri ân, báo ân” của đạo Phật. “Vu lan là mùa hiếu hạnh. Đồng thời là dịp để chúng ta tưởng nhớ công lao của tiền nhân, các Anh hùng Liệt sĩ”.

Thông điệp được truyền tải rõ ràng: Thắp sáng một ngọn đèn hoa đăng là thắp sáng lòng tri ân, kết nối hiện tại với quá khứ, để mỗi người sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy.

Nghi thức Hoa đăng tri ân diễn ra trong khoảng thời gian ngắn với hàng trăm ngọn nến trong những chiếc hoa đăng được giơ cao, đưa mọi trái tim về một nhịp đập chung, để tưởng nhớ, biết ơn và nguyện cầu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ.

Đó là khoảnh khắc im lặng mà xúc động nhất, nơi mỗi ngọn nến trở thành một lời hứa, một lời tri ân không cần nói thành lời. Kết thúc nghi thức, bộ phim “Mưa Đỏ” – tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai – chính thức được trình chiếu.

Khán giả cùng đón xem một tác phẩm tái hiện lịch sử, khắc họa sự hy sinh của bao thế hệ cha anh để chúng ta có được độc lập, tự do hôm nay”. Những thước phim thay người trong cuộc kể lại câu chuyện về trận chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Hơn 90 phút của bộ phim không đơn thuần là giải trí. Đó là hành trình ngược dòng lịch sử, chứng kiến sự dũng cảm, kiên cường và những hy sinh vô bờ của những người lính trẻ. Xem “Mưa Đỏ” trong không gian đầy tính thiêng liêng và lòng tri ân ấy, mỗi khán giả như được sống cùng, cảm cùng nỗi đau và niềm kiêu hãnh của một thời hoa lửa.

Bộ phim trở thành lời tri ân sống động nhất, chân thực nhất, đi thẳng vào trái tim người xem. Sự kiện đã tạo nên một không gian thiêng liêng hiếm có, nơi mỗi người tham dự có những giây phút lắng đọng để nhìn lại lịch sử, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Đó chính là cách để chúng ta “viết tiếp câu chuyện hòa bình” một cách xứng đáng./.

