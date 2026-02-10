Hotline: 0822.173.636   |

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hồng Ngọc
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Hội người mù tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi và Thăng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 10/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Hội người mù tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi và Thăng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại diện các đơn vị trao quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nông Cống...

Tại chương trình, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng trên 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người mù trên địa bàn các xã thuộc huyện Nông Cống (cũ). Đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đối với người nghèo, người yếu thế; động viên các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.

... và xã Thăng Bình.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã dành tặng trên 2.000 suất quà tết với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng gửi đến những gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người mù trên địa bàn 33 xã, phường trong tỉnh.

Thời gian qua, cùng với hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa luôn đề cao trách nhiệm xã hội, coi đây là nền tảng của sự phát triển bền vững. Với tinh thần nhân ái, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng lũ, xây nhà đại đoàn kết, khuyến học, khuyến tài, chăm lo người nghèo, người yếu thế, tặng quà các gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tinh thần “Doanh nhân - Người lính thời bình” đã trở thành nét đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nhân Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn và nghĩa tình.

Hồng Ngọc

