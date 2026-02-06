Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng yếu thế.

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những phần quà mang ý nghĩa động viên thiết thực, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện Hội Người khuyết tật tỉnh và lãnh đạo UBND phường Hạc Thành, phường Hàm Rồng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành kịp thời của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp hội viên trong việc chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn.

Sự sẻ chia không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tiếp thêm động lực để các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà Tết cho các hộ dân.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, đây là hoạt động thường niên được duy trì nhiều năm qua, thể hiện sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp với các nhóm yếu thế trong xã hội, nhất là trong những thời điểm ý nghĩa như dịp Tết cổ truyền.

Trong năm qua, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực để đóng góp, ủng hộ nguồn lực để triển khai các chương trình an sinh xã hội, hướng tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, qua đó lan tỏa hình ảnh doanh nhân Thanh Hóa bản lĩnh, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tùng Lâm