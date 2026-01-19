Hàn Quốc triển khai tên lửa “quái vật” Hyunmoo-5 tới các đơn vị tiền tuyến

Ngày 18/1, Hàn Quốc đã chính thức triển khai “tên lửa quái vật” Hyunmoo-5 tới các đơn vị tiền phương để đối phó với các mối đe dọa quân sự gia tăng.

Tên lửa Hyunmoo-5 được trưng bày trong một buổi lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. Ảnh: YONHAP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của năm 2026 vào ngày 4/1. Việc triển khai nằm trong chiến lược quân sự tổng thể của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung nhằm đối phó với các hành động thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng

Hyunmoo-5 được thiết kế là một loại “vũ khí diệt boong-ke”, có khả năng phá hủy các cơ sở chỉ huy ngầm nằm sâu dưới lòng đất, nơi ẩn náu của giới lãnh đạo và các kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

Đây là tên lửa đạn đạo thông thường mạnh nhất thế giới với đầu đạn nặng tới 8-9 tấn. Khi phóng đồng loạt từ 15-20 quả, sức công phá của chúng được đánh giá là tương đương hoặc lớn hơn vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back từng nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một “thế cân bằng răn đe” nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông cho biết việc sản xuất hàng loạt Hyunmoo-5 đã được khởi động, đồng thời Hàn Quốc đang tìm cách tăng đáng kể sản lượng loại tên lửa này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back. Ảnh Yonhap

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, do là quốc gia ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Seoul không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, và vì vậy, Bộ này coi việc tăng cường năng lực tấn công thông thường, trong đó có Hyunmoo-5, là biện pháp thay thế quan trọng.

Hyunmoo-5 lần đầu tiên được Hàn Quốc giới thiệu công khai trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang năm 2023, tuy nhiên phần lớn thông số kỹ thuật vẫn được giữ bí mật vì lý do chiến lược. Tên lửa này được xếp vào chương trình “Trừng phạt và Trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc”, thuộc chiến lược phòng thủ ba trụ cột của nước này.

Quá trình triển khai Hyunmoo-5 được cho là đã bắt đầu từ cuối năm 2024 và dự kiến sẽ hoàn tất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung, kéo dài đến tháng 6 năm 2030. Quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch trang bị hàng trăm tên lửa cùng loại, bao gồm cả các phiên bản nâng cấp hiện đang được phát triển.

Nhật Lệ

Nguồn: Koreajoongangdaily, Report.az