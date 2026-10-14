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Hàn Quốc - Mỹ cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế song phương

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung-il đã tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Cuộc gặp nhằm thảo luận các giải pháp củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính chiến lược giữa hai nước.

Hàn Quốc - Mỹ cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế song phương

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung-il đã tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Cuộc gặp nhằm thảo luận các giải pháp củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính chiến lược giữa hai nước.

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Hàn Quốc - Mỹ cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế song phương

Theo thông cáo chính thức từ Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc, cuộc hội đàm ngày 13/10 được kết nối từ Trụ sở Chính phủ ở thủ đô Seoul. Thay mặt Chính phủ Mỹ, Bộ trưởng Scott Bessent gửi lời chúc mừng tới ông Lee Hyung-il trên cương vị mới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng cốt lõi của việc duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa hai nền kinh tế.

Đáp lại, Phó Thủ tướng Lee Hyung-il bày tỏ lòng cảm ơn và khẳng định mong muốn thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo đã tập trung rà soát các nhiệm vụ ưu tiên chung trong chính sách kinh tế hiện hành, cũng như trao đổi về các giải pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác tài chính song phương đi vào chiều sâu.

Phía Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đẩy mạnh hợp tác với cơ quan tài chính Mỹ và các đối tác quốc tế lớn nhằm củng cố vị thế của nền kinh tế trên trường quốc tế.

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Lee Hyung-il sẽ rời Seoul tới thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 14/10 để tham dự Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), cùng chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Theo thông lệ, các cuộc gặp song phương giữa quan chức tài chính cấp cao Hàn Quốc và Mỹ được tổ chức bên lề các hội nghị đa phương này. Tuy nhiên, hai bên đã chủ động tổ chức hội đàm trực tuyến sớm hơn do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhiều khả năng không thể trực tiếp sang Thái Lan tham dự sự kiện.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF #Kinh tế #Hàn quốc #Bộ trưởng #Hợp tác #Phó thủ tướng #Phát triển

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