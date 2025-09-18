Hàn Quốc diễn tập ứng phó với khủng bố tại Hội nghị Cấp cao APEC

Ngày 18/9, Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã triển khai diễn tập lần hai của Ban chỉ huy ứng phó sự cố khủng bố nhằm bảo vệ các phái đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

Diễn tập chống khủng bố tại Sân bay quốc tế Gimhae ở Busan để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các ban, ngành trung ương và bao gồm các hoạt động ứng phó ngay tại hiện trường nhằm huấn luyện khả năng xử lý tình huống khủng bố.

Cuộc diễn tập đầu tiên đã được tiến hành vào ngày 19/8/2024 với tình huống giả định xảy ra khủng bố tại sân bay Ulsan.

Lần này, cuộc diễn tập hiện trường được tổ chức tại địa điểm dự kiến diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng APEC ở đảo Yeongjong, thành phố Incheon.

Giám đốc Sở Cảnh sát Incheon trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cùng với sự tham gia của 10 cơ quan như Sở Phòng cháy chữa cháy Yeongjong, Trung tâm cứu nạn khẩn cấp 119.

Kịch bản diễn tập giả định tình huống đoàn xe chở đại biểu đến hội trường APEC bị tấn công bằng máy bay không người lái gắn bom, sau đó tiếp tục xảy ra tấn công hóa học nhằm vào đám đông đang sơ tán. Cuộc diễn tập sẽ bao gồm các bước từ nhận diện, truyền đạt tình hình, kiểm soát hiện trường, sơ tán khẩn cấp cho tới cứu hộ người bị nạn.

Cùng thời điểm đó, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát quốc gia cũng diễn ra cuộc họp Ban chỉ huy ứng phó sự cố khủng bố do Quyền Giám đốc cảnh sát quốc gia Yoo Jae Sung chủ trì để kiểm tra việc ứng phó tại hiện trường.

Cuộc họp có sự tham gia của 37 quan chức từ 9 cơ quan trung ương như Cơ quan Tình báo quốc gia, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Bộ Quốc phòng, Bộ Hành chính và an toàn, nhằm thảo luận phương án phối hợp ứng phó liên ngành.

Cảnh sát quốc gia nhấn mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan là yếu tố then chốt để ứng phó hiệu quả với khủng bố.

Cuộc diễn tập lần này mang ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc, nâng cao mức độ hoàn thiện phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho các phái đoàn và người dân trong thời gian diễn ra sự kiện quốc tế quan trọng này./.

Theo TTXVN