Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Hai ứng cử viên Tổng thống Brazil tranh luận trên truyền hình trước vòng hai

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống đương nhiệm Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, ứng cử viên đảng Lao động, và ông Flávio Bolsonaro, ứng cử viên đảng Tự do, đã tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối 18/10, tập trung vào các vấn đề kinh tế, an ninh xã hội và quản lý đất nước trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống.

Hai ứng cử viên Tổng thống Brazil tranh luận trên truyền hình trước vòng hai

Tổng thống đương nhiệm Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, ứng cử viên đảng Lao động, và ông Flávio Bolsonaro, ứng cử viên đảng Tự do, đã tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối 18/10, tập trung vào các vấn đề kinh tế, an ninh xã hội và quản lý đất nước trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống.

Hai ứng cử viên Tổng thống Brazil tranh luận trên truyền hình trước vòng hai

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là lần đầu tiên hai ứng cử viên trực tiếp tranh luận trên truyền hình trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm nay. Ông Flávio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Trong cuộc tranh luận, Tổng thống Lula nhấn mạnh những kết quả mà chính phủ của ông đạt được trong các lĩnh vực y tế công cộng, thúc đẩy việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường bảo đảm an ninh xã hội, đồng thời bảo vệ chủ quyền của Brazil trong các vấn đề quốc tế nếu tiếp tục nắm quyền.

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro tập trung vào các cam kết đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và bảo đảm trật tự xã hội. Ứng cử viên này cũng đề xuất giảm nợ công, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cơ cấu lại các khoản nợ. Trong lĩnh vực y tế, ông cho biết sẽ tăng cường chất lượng dịch vụ thông qua việc thu hút nhân lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Theo kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên được công bố ngày 4/10, ông Flávio Bolsonaro giành khoảng 47% số phiếu hợp lệ, đứng đầu, trong khi Tổng thống Lula xếp thứ hai, với tỷ lệ thấp hơn khoảng 2 điểm phần trăm. Hai ứng cử viên sẽ tiếp tục cạnh tranh trong vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 25/10.

Cuộc tranh luận được xem là dịp để hai ứng cử viên trình bày các ưu tiên chính sách và vận động cử tri trước vòng bỏ phiếu quyết định. Những vấn đề như tăng trưởng kinh tế, an ninh, nợ công và chất lượng dịch vụ công dự kiến tiếp tục là trọng tâm trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Brazil #Ứng cử viên tổng thống #Bầu cử tổng thống #Tranh luận trực tiếp #Tăng trưởng kinh tế #Hỗ trợ doanh nghiệp #Chiến dịch tranh cử

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo nếu Mỹ và Nga yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời gian xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử trước hết phải tôn trọng lựa chọn...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ trích các nước châu Âu từ chối phối hợp với Washington áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ và Trung Quốc do mua năng lượng của Nga, cho rằng hoạt động nhập khẩu này đang góp phần duy trì nguồn thu cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh