Hải đoàn 128 triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

Tiếp tục thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, từ ngày 15 đến 16/12, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hải đoàn 128 phối hợp với Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đại diện Hải đoàn 128, Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân.

Các đơn vị đã tổ chức gặp gỡ, thông tin, tuyên truyền tới bà con ngư dân về biển, đảo, vị trí, vai trò của biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình quốc phòng, an ninh trên các vùng biển nước ta thời gian gần đây; truyền đạt nội dung về các hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; các văn bản pháp luật về biển và khai thác thủy, hải sản; cung cấp thông tin về vị trí các âu tàu của Hải quân đang phục vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, các tần số thông tin liên lạc để sẵn sàng giúp đỡ ngư dân khi hoạt động trên biển.

Đồng thời, động viên ngư dân tham gia đánh bắt hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác bất hợp pháp.

Tặng tủ thuốc và áo phao cho ngư dân tại Cảng cá Hải Châu.

Trong dịp này, Hải đoàn 128 đã trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc, 15 áo phao cứu sinh cho ngư dân và trao 150 phần quà (trị giá 30 triệu đồng) cho các ngư dân tiêu biểu trong hoạt động vươn khơi bám biển; phát hơn 150 tờ rơi và tài liệu về một số điều cần biết dành cho ngư dân, khai thác hợp pháp có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

Cán bộ Quân y Hải đoàn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 ngư dân tại Cảng cá Hải Châu.

Quân y Hải đoàn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

Ngoài ra, Hải đoàn đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông thôn Tây Xuân Vi, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa với số tiền 80 triệu đồng.

Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân; xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Thủ trưởng Hải đoàn trao kinh phí hỗ trợ công trình nông thôn mới.

Anh Văn - Ngô Kỳ (CTV)