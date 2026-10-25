Gương nông dân dân tộc Mường làm kinh tế giỏi

Tại xã Cẩm Thạch, anh Phạm Văn Nam, giám đốc HTX miến dong Thuận Tâm Cẩm Liên là điển hình phát triển kinh tế ở địa phương. Không chỉ thành công với mô hình sản xuất, chế biến miến dong, anh còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Anh Phạm Văn Nam thăm vùng nguyên liệu dong riềng tại xã Cẩm Thạch.

Anh Nam sinh ra trong một gia đình thuần nông, có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi lập gia đình, dù làm nhiều nghề nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Với khát vọng làm giàu trên quê hương, năm 2020, nhận thấy tiềm năng của nghề sản xuất miến dong tại địa phương, anh Nam đã mạnh dạn vay vốn thành lập HTX miến dong Thuận Tâm Cẩm Liên và xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Nam gặp rất nhiều khó khăn về vốn đầu tư lẫn kiến thức để sản xuất ra sản phẩm miến dong đạt chất lượng. Với bản tính cần cù, chịu khó, anh vừa làm vừa tự mày mò học hỏi, đồng thời chủ động liên kết với các hộ dân trong xã, xây dựng vùng nguyên liệu dong riềng ổn định. Nhờ hướng đi đúng, HTX do anh thành lập đã từng bước phát triển, cho ra đời loại miến dong đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm 2021, sản phẩm miến dong của HTX miến dong Thuận Tâm Cẩm Liên đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Mỗi năm, HTX sản xuất, bán ra thị trường từ 8 - 10 tấn miến, tạo việc làm cho 20 lao động, trong đó có 10 lao động thường xuyên với thu nhập 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Anh Nam cho biết: Yếu tố cốt lõi giúp sản phẩm miến dong được thị trường ưa chuộng chính là nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng. Để có nguồn nguyên liệu sạch, HTX đã liên kết với các hộ dân địa phương trồng cây dong riềng. Trong suốt quá trình canh tác, HTX yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc, đảm bảo thời gian thu hoạch khi cây đạt đủ 10 - 11 tháng tuổi. Sau khi thu hoạch, những củ dong đạt chuẩn sẽ trải qua quy trình chế biến khép kín: cạo rửa sạch, nghiền nát và lọc qua nhiều tầng nước sạch để thu về lớp tinh bột nguyên chất 100%, hoàn toàn không sử dụng hóa chất tẩy trắng hay chất bảo quản. Cuối cùng, công đoạn tráng bánh, cắt sợi và phơi khô được thực hiện hoàn toàn trong nhà màng chuyên dụng dưới ánh nắng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài sản xuất miến dong, anh Nam còn sản xuất bột sắn dây nhằm đa dạng hóa các dòng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng. Dự kiến vào cuối năm nay, anh sẽ sản xuất sản phẩm miến được làm hoàn toàn từ bột sắn dây tự nhiên.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Phạm Văn Nam còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội do xã Cẩm Thạch tổ chức. Hằng năm, anh đều chủ động trích một phần lợi nhuận để ủng hộ Quỹ vì người nghèo, tặng quà cho các hộ chính sách và học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, anh cũng đóng góp công sức và vật chất cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã chung tay XDNTM.

Ông Hà Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, chia sẻ: “Anh Phạm Văn Nam là một trong những nông dân dân tộc Mường tiêu biểu tại địa phương. HTX miến dong Thuận Tâm Cẩm Liên không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương”.

Bài và ảnh: Hải Anh