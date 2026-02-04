Gỡ vướng thủ tục, mang lại sự hài lòng cho người dân

Xã Tân Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thái thuộc huyện Nga Sơn cũ. Với quy mô dân số hơn 21.500 người, chính quyền địa phương đối mặt áp lực lớn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân. Bằng việc mạnh dạn gỡ bỏ những rào cản TTHC, đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết, trước hết, xã Tân Tiến đang thực hiện cuộc “thay máu” về quy trình cung ứng dịch vụ công theo hướng thực chất.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Tiến.

Số hóa quy trình, gỡ rào cản thủ tục

Những ngày này không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Tân Tiến diễn ra hối hả nhưng trật tự. Không còn cảnh người dân xếp hàng với ánh mắt ái ngại chờ giải quyết TTHC. Từ thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm đang tạo nên một “cuộc cách mạng” xóa nhòa khoảng cách và khơi thông mọi điểm nghẽn trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân.

Có bước chuyển ấy, ngay thời điểm Trung tâm PVHCC đi vào hoạt động, xã Tân Tiến đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công vụ theo tinh thần Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về “thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia”. Điểm nhấn quan trọng là xã đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Quyết sách trên không chỉ xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, mà còn trực tiếp “tuyên chiến” với những thủ tục chồng chéo, loại bỏ triệt để các loại giấy tờ rườm rà ngoài quy định.

Để gỡ vướng thủ tục một cách triệt để, xã Tân Tiến đã không đứng ngoài cuộc “cách mạng” chuyển đổi số, nhằm bảo đảm thực hiện TTHC, dịch vụ công thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Trao đổi về những đột phá trong công tác số hóa TTHC, Phó giám đốc Trung tâm PVHCC xã Tân Tiến Phạm Văn Lưu cho biết, trung tâm đã niêm yết công khai 464 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Trong đó, điểm sáng là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số với 157 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 285 dịch vụ mức độ một phần và 22 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. “Việc đồng bộ danh mục thủ tục và kết quả giải quyết lên trang thông tin điện tử của xã cùng Cổng dịch vụ công quốc gia không chỉ nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, mà còn là lời cam kết về sự minh bạch của chính quyền địa phương. Từ phí, lệ phí đến các danh mục TTHC được niêm yết công khai theo quy định, giúp người dân hoàn toàn yên tâm khi đến giao dịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện tại địa phương”, ông Lưu khẳng định.

Đáng nói hơn, việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đã thay đổi hoàn toàn thói quen của người dân. Thay vì phải trực tiếp đến trụ sở, nay người dân có thể thực hiện hồ sơ ngay tại nhà qua điện thoại thông minh và nhận kết quả tận tay qua dịch vụ bưu chính công ích, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Hiệu quả từ những nụ cười của dân

Những giấy tờ rườm rà, “giấy phép con” không tên đã được dẹp bỏ, nhường chỗ cho quy trình một cửa liên thông thông suốt. Hiệu quả của việc gỡ vướng TTHC ở Tân Tiến hiện hữu rõ rệt trong nụ cười của người dân. Quay trở lại Trung tâm PVHCC để nhận kết quả đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp lần đầu, bà Võ Thị Dung ở thôn 18 bất ngờ vì chưa đến ngày hẹn đã cầm kết quả trên tay. "Cán bộ, công chức niềm nở, máy móc hiện đại, mọi hồ sơ TTHC được công khai rõ ràng, giải quyết nhanh chóng, chúng tôi không phải đi lại nhiều lần. Giờ đây, việc đăng ký giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện hoàn toàn trên điện thoại và máy tính có kết nối internet nên rất thuận lợi”, bà Dung phấn khởi nói.

Tọa lạc ngay sát trụ sở UBND xã, Trung tâm PVHCC xã Tân Tiến hiện lên như một hình mẫu về sự hiện đại và tận tâm. Không gian tại đây được thiết kế khoa học, phân khu hợp lý với biển nhận diện chuẩn quy định, giúp người dân dễ dàng định vị và thuận tiện tối đa khi đến giao dịch. Sức sống của nền hành chính phục vụ được thể hiện rõ nét qua bộ 3 khẩu hiệu trang trọng là “Bốn tăng, hai giảm, ba không”, “Công khai, minh bạch trách nhiệm” và “Chung tay cải cách, vì Nhân dân phục vụ”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là cam kết về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại 5 quầy tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Để vận hành bộ máy hiệu quả, trung tâm được đầu tư hạ tầng số đồng bộ, với hệ thống máy tính, máy in, máy quét và photocopy hiện đại. Đặc biệt, hệ thống 4 camera giám sát cùng đường truyền wi-fi ổn định không chỉ đảm bảo an ninh, mà còn là “trợ thủ” đắc lực giúp việc xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến diễn ra thông suốt. Từ khu vực bàn chờ tiện nghi đến trang thiết bị làm việc đồng bộ, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang lại sự hài lòng thực chất cho người dân. Hiệu quả từ sự đầu tư bài bản này đã được chứng minh qua những con số ấn tượng: Từ ngày 1/7 đến cuối tháng 12/2025 trung tâm đã giải quyết 3.443 hồ sơ, đạt 94,04 điểm, xếp hạng 62/166 xã, phường toàn tỉnh. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng của người dân đạt điểm tuyệt đối (100%). Tỷ lệ số hóa hồ sơ cũng chạm ngưỡng hoàn hảo với 99,77%, khẳng định vị thế dẫn đầu trong hành trình chuyển đổi số tại địa phương.

Hành trình gỡ vướng TTHC của xã Tân Tiến vẫn đang tiếp tục với những mục tiêu cao hơn là xây dựng thành công chính quyền số. Từ đó, mở ra một môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại, nơi mà người dân thực sự là trung tâm của sự phục vụ.

Bài và ảnh: Trần Thanh