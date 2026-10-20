Gieo cây dược liệu dưới tán rừng

Dưới những tán rừng xanh mát ở thôn Pọong (xã Giao An), ông Hoàng Văn Lại cần mẫn vun trồng những luống cây thiên niên kiện. Từ ý tưởng tận dụng đất dưới tán rừng, bằng sự mạnh dạn và kiên trì, ông đã từng bước phát triển mô hình trồng cây dược liệu, mở ra hướng làm kinh tế mới gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Ông Hoàng Văn Lại chăm sóc cây thiên niên kiện. Ảnh: Trần Hằng

Sinh sống ở địa phương có nhiều diện tích đất lâm nghiệp, ông Lại luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên. Theo ông, đất rừng là nguồn tư liệu sản xuất quý, nhưng nếu chỉ trông chờ vào cây lâm nghiệp thì thời gian thu hồi vốn kéo dài, trong khi diện tích dưới tán rừng chưa được khai thác hiệu quả. Từ thực tế ấy, ông bắt đầu tìm hiểu các loại cây trồng có thể sinh trưởng trong điều kiện bóng râm, vừa tạo thêm nguồn thu nhập, vừa không ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng.

Qua tìm hiểu, ông nhận thấy thiên niên kiện là loại cây dược liệu ưa ẩm, chịu bóng, có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên dưới tán rừng. Năm 2023, ông quyết định đưa loại cây này về trồng thử nghiệm trên diện tích đất của gia đình. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, ông lựa chọn trồng với quy mô nhỏ, vừa chăm sóc vừa theo dõi khả năng sinh trưởng để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Những ngày đầu, việc đưa một loại cây trồng mới vào sản xuất khiến ông không khỏi băn khoăn. Tuy nhiên, với suy nghĩ muốn phát triển kinh tế phải mạnh dạn thay đổi cách làm, ông kiên trì tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc và theo dõi từng giai đoạn phát triển của cây. Sau một thời gian, những luống thiên niên kiện bén rễ, sinh trưởng xanh tốt, ít sâu bệnh. Kết quả bước đầu đã củng cố niềm tin để ông tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích.

Từ diện tích trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay gia đình ông Lại đã phát triển được 2ha cây thiên niên kiện dưới tán rừng. Theo ông, ưu điểm của loại cây này là không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá phức tạp, có thể tận dụng độ ẩm và bóng mát tự nhiên, nhờ đó giảm bớt chi phí đầu tư. Đặc biệt, việc trồng xen cây dược liệu dưới tán rừng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà vẫn duy trì được diện tích cây lâm nghiệp hiện có.

Điều đáng ghi nhận ở ông Lại là tinh thần chủ động tìm tòi, mạnh dạn áp dụng hướng sản xuất mới nhưng không nóng vội. Thay vì mở rộng diện tích ngay từ đầu, ông lựa chọn cách làm từng bước, lấy kết quả thực tế để đánh giá khả năng thích nghi của cây trồng. Chính sự thận trọng, kiên trì ấy đã giúp ông từng bước hình thành mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển diện tích hiện có, ông Lại còn dự định tiếp tục nhân giống, mở rộng quy mô trồng thiên niên kiện trong thời gian tới. Theo ông Lại: Nhu cầu sử dụng cây dược liệu trên thị trường là cơ sở để gia đình kỳ vọng vào hướng sản xuất này. Tuy nhiên, muốn phát triển lâu dài, bên cạnh việc bảo đảm chất lượng cây trồng, cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ, từng bước tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Mô hình của gia đình ông Hoàng Văn Lại tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng đã cho thấy khả năng tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để phát triển cây dược liệu. Đây cũng là hướng đi đáng quan tâm đối với xã Giao An, nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nếu được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế và hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, mô hình có thể trở thành cơ sở để địa phương từng bước nhân rộng, góp phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên đất rừng.

Từ những luống thiên niên kiện xanh tốt hôm nay, ông Hoàng Văn Lại đang từng bước hiện thực hóa mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thành quả bước đầu chưa phải là lớn, nhưng tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển sản xuất của ông là điều đáng trân trọng. Đó cũng là cách người nông dân miền núi chủ động tìm kiếm sinh kế mới, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần giữ gìn màu xanh của rừng.

Trần Hằng