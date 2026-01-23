Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên

Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phát huy vai trò, đồng hành với thanh, thiếu niên (TTN) trong học tập, rèn luyện, khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến.

Học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành tham gia hoạt động ngoại khóa tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc.

Cùng với việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích. Trong đó, hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các diễn đàn, tọa đàm, hành trình đến các địa chỉ đỏ, hội thi, hội thao, liên hoan ca khúc cách mạng... được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua thống kê của Tỉnh đoàn, từ năm 2022 đến nay các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 4.265 buổi tọa đàm, diễn đàn; 2.132 hành trình về nguồn, địa chỉ đỏ với trên 610.000 lượt thanh niên tham gia; 881 hội thi, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng; 813 giải thi đấu, hội thao được tổ chức. Những hoạt động này ngày càng được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo TTN tham gia, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bước đầu được thực hiện trong công tác giáo dục truyền thống tại một số đơn vị. Hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã “số hóa” thông tin Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập - người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường tại xã Thọ Lập (một trong 3 nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa). Việc làm này không chỉ thể hiện tình yêu, lòng tự hào về truyền thống quê hương của tuổi trẻ Thanh Hóa mà còn khẳng định tinh thần xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng công cụ tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho TTN trên không gian mạng một cách hữu ích.

Cùng với hoạt động trên, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho TTN cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng với những nhiệm vụ cụ thể như: phát động cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”... Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt. Những năm gần đây, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng - an ninh, Luật Thanh niên, Luật An ninh mạng, Luật An toàn giao thông; thành lập và duy trì nhiều mô hình như: mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”; đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, đội tuyên truyền măng non trong trường học; mô hình phiên tòa lưu động và phiên tòa giả định; cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, giáo dục pháp luật”... Qua đó từng bước hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong TTN.

Ngoài ra, nhằm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho TTN, các cấp bộ đoàn còn phối hợp với hội cựu chiến binh mời các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh nói chuyện với thiếu nhi và đoàn viên về lịch sử dân tộc, nêu gương sáng về tinh thần vượt khó, lối sống gương mẫu, ý thức kỷ luật của người lính Cụ Hồ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; tuyên truyền, nhân rộng những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của các gương TTN tiêu biểu...

Sự quan tâm vào cuộc tích cực của các cấp bộ đoàn cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho TTN. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong hoạt động này cần sớm được khắc phục. Trong đó, đáng chú ý là một bộ phận giới trẻ có biểu hiện giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ vẫn diễn biến phức tạp...

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên. Đây là nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh và đất nước. Vì vậy, việc chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho TTN, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tiếp tục được quan tâm và chú trọng đúng mức. Nhiệm vụ này không đơn thuần là của một tổ chức, hay cá nhân nào đó, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa “3 nhà”: nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, nhà trường giữ vai trò định hướng, uốn nắn những hành vi của các em theo chuẩn mực chung. Gia đình và xã hội là môi trường vun đắp, nuôi dưỡng sự hình thành giá trị đạo đức tốt đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm của TTN trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc