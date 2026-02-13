Giảm tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc

Trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, xe khách giường nằm, xe tải trên 3,5 tấn chỉ được phép chạy với tốc độ tối đa 80 km/h thay vì 90 km/h như hiện nay.

Tin từ Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), đơn vị này vừa cho phép các Khu Quản lý đường bộ điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ II tổ chức thí điểm (từ 3 - 6 tháng) điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa cho phù hợp với từng loại xe trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, đã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng và đang quy định tốc độ khai thác tối đa 90 km/h.

Giảm tốc độ tối đa trên các đoạn tuyến cao tốc hạn chế

Đồng thời rà soát, giảm tốc độ tối đa áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông đối với các đoạn tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có yếu tố kỹ thuật hạn chế (độ dốc dọc lớn, kéo dài, mặt đường bị hằn lún, xuống cấp), đoạn tuyến đi qua khu vực thường xuyên có sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Cụ thể: Đối với các đoạn thông thường: Xe con, xe khách ≤ 29 chỗ; xe tải ≤ 3,5 tấn sẽ giữ nguyên tốc độ khai thác tối đa cho phép là 90km/h.

Xe khách giường nằm và các loại xe khác được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc: tốc độ khai thác tối đa cho phép là 80 km/h.

Các tuyến cao tốc sẽ được thí điểm điều chỉnh tốc độ trên địa bàn Khu Quản lý đường bộ II gồm: Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ.

Tương tự, trên địa bàn Khu Quản lý đường bộ I, các tuyến cao tốc sẽ được điều chỉnh tốc độ tối đa đối với xe khách giường nằm, xe tải trên 3,5 tấn gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 3.345 km đường cao tốc. Trong đó, nhiều dự án đầu tư phân kỳ theo Tiêu chuẩn TCCS 42:2022/TCĐBVN có quy mô các yếu tố đường cong bằng, đường cong đứng, dốc dọc và một số chỉ tiêu đã đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc hoàn chỉnh; bề rộng 4 làn xe, dải an toàn được bố trí phù hợp quy mô phân kỳ; các đoạn dừng khẩn cấp không liên tục trên từng chiều đường.

Tốc độ khai thác tối đa 90 km/h đang áp dụng cho các đường cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp không liên tục phù hợp quy định của TCCS 42:2022/TCĐBVN. Tốc độ này phù hợp với kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới. Bề rộng làn đường cao tốc của Mỹ 3,6 m, Nhật Bản 3,5 m nhưng cho khai thác với tốc độ đến 100 km/h và có trường hợp cao hơn.

Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông trên một số tuyến cao tốc phân kỳ, chủ yếu liên quan đến các xe tải, xe khách, trong đó phương tiện không bảo đảm khoảng cách tham gia giao thông, dừng xe, đỗ xe không đúng quy định, thiếu cảnh báo, không làm chủ tốc độ và một số hành vi khác.

Để tăng cường an toàn giao thông, đối với các tuyến đang khai thác với tốc độ tối đa 90 km/h, thực hiện điều chỉnh giảm tốc độ tối đa xuống còn 80 km/h áp dụng đối với xe khách, xe buýt trên 29 chỗ ngồi (xe khách cỡ nhỏ), xe khách giường nằm 2 tầng và xe tải từ 3,5 tấn trở lên, đồng thời tổ chức theo dõi từ 3-6 tháng để đánh giá việc điều chỉnh này.

Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường cao tốc bố trí chóp nón bảo đảm giao thông và biển đỗ xe tại các đoạn dừng khẩn cấp, các vị trí cần thiết khác để lái xe sử dụng để cảnh báo cho các phương tiện giao thông chú ý và tránh khi có xe buộc phải dừng, đỗ khẩn cấp trên đường cao tốc.

Thực hiện bổ sung đinh phản quang, mắt phản quang, đèn chớp vàng sử dụng năng lượng mặt trời hoặc các loại đèn cảnh báo phục vụ giao thông sử dụng pin, điện hoặc năng lượng mặt trời để tăng cường nhận biết vị trí có làn dừng khẩn cấp trong điều kiện hạn chế ánh sáng tự nhiên.

Liên quan đến vấn đề lưu thông trên cao tốc ngày Tết, Đội CSGT số 4 (Cục CSGT) cũng khuyến cáo chủ phương tiện khi lưu thông trên cao tốc chấp hành nghiêm quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.

Trong những ngày Tết, lưu lượng phương tiện trên QL1A ít hơn so với trên cao tốc, chủ phương tiện nên lựa chọn lộ và tuyến đường lưu thông phù hợp để giảm bớt ùn tắc.

Theo VGP