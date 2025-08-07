Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), ngày 7/8, đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng chức năng đã đến thắp hương tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng thăm hỏi, trò chuyện cùng thân nhân gia đình đồng chí Vũ Văn Kính và đồng chí Tống Xuân Nhuận.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ đồng chí Vũ Văn Kính, nguyên Trưởng Ty Công an Thanh Hoá (từ năm 1962 đến tháng 3/1979) và đồng chí Tống Xuân Nhuận, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Trưởng Ty Công an Thanh Hoá (từ tháng 4/1979 đến năm 1981), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá (từ năm 1981 đến tháng 6/1988). Đây là những đồng chí lãnh đạo tiền bối đã dành cả cuộc đời cống hiến cho công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự xã hội tại địa phương. Những đóng góp của các đồng chí không chỉ góp phần xây dựng và phát triển lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay về tinh thần tận tụy, trách nhiệm và lòng yêu nước sâu sắc.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tưởng nhớ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tống Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại các gia đình, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo đi trước. Đồng thời khẳng định, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo đã xây dựng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trong bầu không khí ấm áp của những ngày tháng 8 lịch sử, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp mà cha anh đã để lại, đồng thời động viên con cháu trong gia đình thường xuyên quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, trân trọng những tình cảm mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã dành cho gia đình. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục, động viên thế hệ trẻ trong gia đình tiếp nối truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đình Hợp (CTV)