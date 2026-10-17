Giải pickleball chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 17/10, tại sân pickleball Việt Hùng, phường Hạc Thành, Hội LHPN tỉnh tổ chức Giải Pickleball nữ tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Các vận động viên tham gia thi đấu.

Tham dự giải có 82 đôi vận động viên là nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung: đôi nữ lãnh đạo, quản lý và đôi hội viên.

Ban Tổ chức trao giải nội dung nữ lãnh đạo, quản lý cho các đội.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, quyết tâm, các vận động viên đã cống hiến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần thể thao cao thượng.

Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu và hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Ban Tổ chức trao giải nội dung hội viên cho các đội.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải Nhất nội dung hội viên cho Hội LHPN phường Nguyệt Viên và nội dung lãnh đạo, quản lý cho Hội LHPN xã Thạch Lập. Đồng thời trao các giải Nhì, Ba hai nội dung thi đấu cho các đội đoạt giải.

Lê Hà