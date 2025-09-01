Gần 94% xã, phường hoàn thành rút kinh phí chi quà Tết Độc lập

Theo số liệu trên báo cáo, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, các xã, phường đang nỗ lực thực hiện việc rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến từng công dân.

Người dân đến đăng ký nhận quà tại điểm chi trả phường Bồ Đề (Hà Nội). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 1/9, Kho bạc Nhà nước cho biết đến 11h ngày 1/9, đã có 3.120/3.321 xã, phường (đạt 93,95%) đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng đến công dân, với số tiền gần 10.428,6 tỷ đồng, đạt 96,99% trên dự toán đã được giao.

Theo số liệu trên báo cáo, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, các xã, phường đang nỗ lực thực hiện việc rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến từng công dân.

Tại 18 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hóa, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức thực hiện chi quà tặng tại các cơ sở theo quy định.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, các địa phương đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến công dân và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để giải ngân, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tổ chức chi tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 29/8/2025, Bộ Tài chính có Công văn 13578/BTC-NSNN hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỳ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức là: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử (VneID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử-VneID).

Ủy ban Nhân dân xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân đầy ý nghĩa này.

Để đảm bảo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính được thực thi nghiêm túc và hiệu quả, trong ngày 29/8, Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã có Công điện yêu cầu Giám đốc các khu vực chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước bố trí cán bộ làm xuyên kỳ nghỉ Lễ, khẩn trương hỗ trợ các đơn vị trong việc tiếp nhận và phân bổ dự toán; tiếp nhận và xử lý ngay hồ sơ chi của các Ủy ban Nhân dân xã, đảm bảo các đơn vị triển khai nhanh nhất, sớm nhất việc trao quà tặng Tết Độc lập đến tay từng người dân./.

Theo TTXVN