Gần 6 tỷ đồng tặng quà, mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, với phương châm “Không để hội viên, phụ nữ nào không có Tết”, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã vận động nguồn lực gần 6 tỷ đồng tổ chức các hoạt động trao tặng quà, mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ trong tỉnh, nhất là hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng biên cương, vùng sâu, vùng xa.

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, với phương châm “Không để hội viên, phụ nữ nào không có Tết”, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã vận động nguồn lực gần 6 tỷ đồng tổ chức các hoạt động trao tặng quà, mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ trong tỉnh, nhất là hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng biên cương, vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm, lãnh đạo xã Quan Sơn thăm hỏi, động viên hội viên khó khăn.

Với nguồn lực trên, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hỗ trợ xây/sửa 7 mái ấm tình thương, trao 2 mô hình sinh kế, tặng hơn 14.700 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ, trẻ em nghèo, các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh huy động được 1 tỷ 350 triệu đồng, trao 2 mô hình sinh kế; 1.874 suất quà; Hội LHPN các phường, xã thăm hỏi, tặng gần 13.000 suất quà, xây/sửa 7 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trị giá 4 tỷ 541 triệu đồng.

Phụ nữ xã Thăng Bình, phường Hàm Rồng đến nhà tặng quà, động viên hội viên khó khăn, thường xuyên ốm đau trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Từ nguồn lực huy động trên, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN phường, xã đã chủ động, phối hợp tổ chức các chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”; "Gian hàng “0 đồng”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”...

Hội Phụ nữ xã Thọ Long rửa xe gây quỹ tặng quà phụ nữ, trẻ em khó khăn dịp Tết.

Phụ nữ xã Tượng Lĩnh thu gom phế liệu bán gây quỹ tặng quà phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Tại các cơ sở Hội, nhiều đơn vị còn sáng tạo tổ chức hoạt động gây quỹ tặng quà hội viên, phụ nữ khó khăn, như: “Từ gom phế liệu đến triệu phần quà”, “Rửa xe gây quỹ”; trao tặng áo dài... Đồng thời, trong dịp trước Tết, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, dọn vệ sinh môi trường; không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, thuốc nổ trái phép.

