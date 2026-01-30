Trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình trao quà cho ngư dân là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân nhịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tại phường Tĩnh Gia, xã Hoằng Tiến và xã Vạn Lộc, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã cùng lãnh đạo các địa phương trao 60 suất quà cho 60 ngư dân là đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi địa phương trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1 lá cờ Tổ quốc.

Những phần quà được trao tặng đến tận tay ngư dân chứa đựng tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, với mong muốn giúp bà con ngư dân Thanh Hóa đón một cái tết thêm phần đầm ấm. Qua đó, gắn kết tình quân - dân, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trao quà Tết Nguyên đán là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2025-2030 giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Để chia sẻ với ngư dân là đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao tặng ngư dân 17 xã, phường ven biển của tỉnh Thanh Hóa 200 suất quà và 200 lá cờ Tổ quốc.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng chúc các gia đình đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Thông qua chương trình này, đồng chí mong muốn gia đình các ngư dân động viên con cháu tích cực vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những lá cờ Tổ quốc, để bà con ngư dân cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

