Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp sức cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước. Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

15 điểm tiếp ứng các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk được triển khai dọc các tuyến đường trọng điểm khá thuận tiện để phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia cổ vũ. (Ảnh: Vi Nam)

Không khí Hà Nội những ngày này như bừng sáng với sắc cờ đỏ sao vàng, những bước chân diễu binh kiêu hãnh, và tiếng reo hò cổ vũ vang khắp các tuyến đường. Trong hành trình vinh danh lịch sử và khẳng định tương lai ấy, Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại 15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng – nơi hàng chục nghìn người dân và lực lượng tham gia diễu binh – diễu hành tập kết và di chuyển.

Các gian hàng Vinamilk hoạt động liên tục trong ba ngày cao điểm: 27/8, 30/8 và 2/9, góp phần giữ vững thể lực và tinh thần cho lực lượng tham gia và người dân đứng chờ, cổ vũ trong thời tiết lúc mưa lúc nắng. Không chỉ là sản phẩm dinh dưỡng, mỗi hộp sữa, mỗi chai nước được trao đi còn là thông điệp gắn kết – tiếp sức cho những khoảnh khắc tự hào của cả dân tộc.

Hòa cùng niềm vui của nhân dân cả nước, vinh dự được nhận nhiệm vụ, đội ngũ tiếp sức dinh dưỡng của Vinamilk luôn vui tươi với tinh thần sẵn sàng phục vụ. (Ảnh: Vi Nam)

Giữa những ngày tập luyện miệt mài, các khối quần chúng và khối văn hóa – thể thao hào hứng đón nhận nguồn dinh dưỡng thiết thực từ Vinamilk. (Ảnh: Vi Nam)

Những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk góp phần mang đến những nụ cười cho các cô gái trẻ đại diện cho các dân tộc ở Việt Nam tham gia diễu hành. (Ảnh: Vi Nam)

Những ngày vô cùng bận rộn nhưng cả chiến sĩ an ninh tham gia nhiệm vụ và nhân viên tiếp sức của Vinamilk đều được tái tạo năng lượng rất nhanh nhờ những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk. (Ảnh: Vi Nam)

Tiếp nước giữa giờ làm nhiệm vụ. (Ảnh: Vi Nam)

Công nhân ngành điện lực được tiếp thêm dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại đại lễ. (Ảnh: Vi Nam)

Phút nghỉ ngơi và tiếp thêm chút năng lượng bằng sữa tươi Vinamilk của các chị góp phần quan trọng để đại lễ diễn ra với những tuyến đường sạch sẽ, ngăn nắp. (Ảnh: Vi Nam)

Em bé tươi vui khoe hộp sữa Vinamilk vừa được nhận. Vinamilk luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em – mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng để các em lớn lên khỏe mạnh, vững vàng và đầy ước mơ. (Ảnh: Vi Nam)

Không chỉ với người dân trong nước, không khí lễ hội đã lan tỏa đến với những người khách nước ngoài đang có mặt tại Hà Nội. Các cô gái nước ngoài hào hứng thưởng thức các sản phẩm sữa của Vinamilk tại 1 điểm tiếp sức dinh dưỡng. (Ảnh: Vi Nam)

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng bao gồm các dòng sữa tươi tiệt trùng như ít đường, không đường, dừa, chuối, cao đạm ít béo (Vinamilk, Vinamilk Green Farm,); sữa thực vật từ hạt và đậu nành cao canxi, nước trái cây rau củ Susu, nước dừa tươi, nước dừa tắc, nước uống đóng chai Vinamilk và Icy Premium,... đã cùng đồng hành với các lực lượng và người dân trong ngày hội non sông. (Ảnh: Vi Nam)

Từ khi thành lập đến nay, Vinamilk luôn đồng hành cùng những chặng đường phát triển của đất nước. Việc góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì cộng đồng, vì sức khỏe người Việt.

Với hành trình 50 năm tiên phong “Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới”, Vinamilk một lần nữa khẳng định vai trò của mình không chỉ qua chất lượng sản phẩm, mà qua sự hiện diện bền bỉ trong từng dấu mốc của đất nước. Và trong ngày hội non sông, mỗi sản phẩm dinh dưỡng mát lành được trao đi, cũng là một lời chúc cho một Việt Nam rực rỡ, khỏe mạnh và tràn đầy khát vọng vươn xa.

