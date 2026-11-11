G7 nhất trí xây dựng cơ chế an ninh mới cho Lebanon

Ngày 10/11, ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí cần sớm xây dựng cơ chế an ninh thay thế Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon, nhằm tránh để xảy ra khoảng trống an ninh sau khi lực lượng này kết thúc nhiệm vụ vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, các bên chưa đạt được đồng thuận về mô hình thay thế.

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Phát biểu sau cuộc họp tại Paris (Pháp), Ngoại trưởng nước chủ nhà Jean-Noel Barrot cho biết G7 ủng hộ việc nhanh chóng thiết lập một cấu trúc an ninh mới, có khả năng hỗ trợ lực lượng vũ trang Lebanon duy trì ổn định. Theo ông, các mục tiêu chung bao gồm Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, giải giáp lực lượng Hezbollah và củng cố năng lực quản lý an ninh của chính quyền Beirut.

Được thành lập năm 1978, Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc UNIFIL hiện có khoảng 7.500 nhân viên đến từ gần 50 quốc gia. Theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi năm ngoái, nhiệm vụ của lực lượng này sẽ chấm dứt vào ngày 31/12/2026.

Theo tuyên bố chung, G7 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một cơ chế an ninh có tính bền vững, đồng thời hỗ trợ các lực lượng vũ trang Lebanon thực hiện nhiệm vụ.

Về phương án thay thế, các nước đang xem xét khả năng thiết lập cơ chế chuyển tiếp sử dụng lực lượng UNIFIL hiện có hoặc thành lập liên minh quân sự quốc tế hỗ trợ quân đội Lebanon. Dù vậy, việc triển khai còn gặp trở ngại về thủ tục quốc tế và kinh phí. Một số nước châu Âu cũng chưa sẵn sàng tham gia một liên minh riêng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất cơ chế kế tiếp không nhất thiết phải là phái bộ quân sự mà có thể mang tính chất dân sự. Ông cho rằng cần thiết lập hệ thống giám sát đáng tin cậy để xác minh việc các bên thực hiện những cam kết hiện hành.

Vấn đề an ninh Lebanon trở nên cấp thiết trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình khu vực. Theo số liệu của Lebanon, các hoạt động quân sự của Israel đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng. Hiện Israel duy trì lực lượng tại một khu vực an ninh do nước này thiết lập, kéo dài khoảng 10 km vào lãnh thổ Lebanon dọc biên giới.

Thanh Giang