EU nối lại việc xem xét và phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

Sau khi căng thẳng xoay quanh vấn đề Greenland hạ nhiệt, Nghị viện châu Âu (EP) mới đây thông báo sẽ nối lại tiến trình xem xét và phê chuẩn thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy EU sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và các cam kết đã đạt được.

Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP. Ảnh: EU Perspectives

Trước đó, EP đã tạm dừng quá trình dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ từ tháng 1, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do chiến dịch gây sức ép của Washington liên quan đến Greenland. Việc đóng băng này được xem là động thái phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump, bao gồm đe dọa áp thuế đối với tám quốc gia châu Âu không ủng hộ yêu cầu của Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 4/2, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP cho biết, các thành viên ủy ban vẫn cam kết thúc đẩy nhanh việc xem xét hai đề xuất lập pháp liên quan đến thỏa thuận, với điều kiện Mỹ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liên minh châu Âu cũng như các quốc gia thành viên, đồng thời tuân thủ đầy đủ thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2025. Theo ông Lange, ủy ban có thể đưa ra quyết định về việc triển khai thỏa thuận tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 24/2, trước khi trình toàn thể EP bỏ phiếu.

Đáng chú ý, EP cho biết sẽ bổ sung các điều khoản sửa đổi, trong đó bao gồm “căn cứ đình chỉ” thỏa thuận trong trường hợp xuất hiện những hành động đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên EU trong tương lai. Ông Lange nhấn mạnh thông điệp gửi tới Washington là rõ ràng: việc tôn trọng chủ quyền của châu Âu và tuân thủ đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận EU-Mỹ là điều không thể thương lượng.

Bên cạnh đó, Nghị viện châu Âu cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về mức thuế 50% mà Mỹ đang áp đặt đối với các sản phẩm thép và nhôm của châu Âu. EU đã nhiều lần kêu gọi Washington giảm mức thuế này. Theo ông Lange, chừng nào thuế quan chưa được hạ xuống mức 15%, thép và nhôm của Mỹ sẽ không được tiếp cận thị trường châu Âu theo cơ chế miễn thuế.

EU tiến hành nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ảnh: News.az

Liên minh châu Âu và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại vào mùa Hè năm ngoái, theo đó Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa EU, còn EU dỡ bỏ thuế đối với một số sản phẩm công nghiệp của Mỹ. Tuy nhiên, việc phê chuẩn bị trì hoãn do căng thẳng chính trị liên quan đến Greenland.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump rút lại ý định kiểm soát Greenland sau khi công bố đạt “thỏa thuận khung” với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, mở đường để EU nối lại tiến trình xem xét thỏa thuận với Washington.

Minh Phương

Nguồn: Courthouse News, 24 News, AFP