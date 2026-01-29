Đường huyết Tâm Bình - Bước tiến mới hỗ trợ ổn định đường huyết từ thảo dược và tinh chất hiện đại

Kế thừa Y học cổ truyền kết hợp với tinh chất hiện đại, Dược phẩm Tâm Bình đã ra mắt Đường huyết Tâm Bình – sản phẩm thảo dược hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết và phòng ngừa biến chứng hiệu quả.

Nỗi lo về biến chứng và tác dụng phụ

Tiểu đường là một trong những bệnh lý mạn tính có tốc độ gia tăng nhanh nhất trong thế kỉ 21. Theo thống kế của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người mắc tiểu đường (đứng thứ 17 thế giới), trong đó ước tính có tới 50% chưa được phát hiện và chẩn đoán, tiềm ẩn hàng triệu ca biến chứng nếu không được can thiệp kịp thời. Không chỉ gia tăng nhanh về số lượng, bệnh tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa do lối sống ít vận động, ăn uống thiếu khoa học và áp lực căng thẳng kéo dài.

Tiểu đường thường tiến triển thầm lặng nên rất dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi xuất hiện các triệu chứng rõ rệt. Bà Đỗ Thị Phương (59 tuổi, Thanh Hóa) cũng là một trường hợp như vậy, khi có các biểu hiện sụt cân, người mệt mỏi, mắt mờ hơn, chân tay tê bì, đi khám mới hay mình mắc bệnh tiểu đường. Bà chia sẻ: "Lúc phát hiện, đường huyết tăng vọt lên tới 18 phải nhập viện điều trị. Dù đã cố gắng kiêng khem đủ thứ, cắt giảm tinh bột mà đường huyết vẫn tăng."

Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, tiểu đường có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận, suy giảm thị lực, tổn thương thần kinh ngoại biên hoặc hoại tử chi,...

Hiện nay, việc kiểm soát đường huyết chủ yếu dựa vào thuốc Tây giúp hạ đường huyết. Tuy nhiên, việc uống thuốc Tây lâu dài khiến nhiều người lo ngại về tác dụng phụ không mong muốn, đặc biệt là ảnh hưởng tới tiêu hóa, gan, thận hoặc hạ đường huyết quá mức. Vì vậy nhiều người có xu hướng dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc thảo dược.

Giải pháp giúp ổn định đường huyết cho người tiểu đường

Với kinh nghiệm 15 năm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thảo dược, Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín đã cho ra mắt thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) Đường huyết Tâm Bình. Sản phẩm giúp hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết, bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi và phòng ngừa biến chứng hiệu quả.

Đường huyết Tâm Bình là sự kết hợp hài hòa giữa bài thuốc Y học cổ truyền với các tinh chất hiện đại đã được nghiên cứu, chứng minh lâm sàng.

TPBVSK Đường huyết Tâm Bình được sản xuất dựa trên bài thuốc cổ phương nổi tiếng “Tri bá địa hoàng hoàn” với 4 vị chủ lực: Sinh địa, Mạch môn, Ngũ vị tử, Hoài sơn. Đây là bài thuốc kinh điển giúp kiểm soát đường huyết, hỗ trợ dưỡng âm, sinh tân dịch, điều hòa cơ thể và tăng cường miễn dịch.

Bên cạnh đó, Đường huyết Tâm Bình bổ sung thêm các dược liệu như Dây thìa canh, Mướp đắng, Giảo cổ lam cùng các chiết xuất hiện đại có hàm lượng hoạt chất cao, giúp tăng hiệu quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Trong đó nổi bật là tinh chất Lá bằng lăng nhập khẩu Nhật Bản với hàm lượng 18% Corosolic acid - hoạt chất đã được chứng minh lâm sàng có khả năng hỗ trợ giảm đường huyết chỉ sau 15 ngày sử dụng.

Điểm đặc biệt của sản phẩm là cơ chế tác động “giống insulin tự nhiên” của bộ ba Dây thìa canh - Mướp đắng - Lá bằng lăng giúp glucose đi vào tế bào để chuyển hóa thành năng lượng. Ngoài ra, sản phẩm chứa Giảo cổ lam giúp điều hòa mỡ máu, giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giúp phòng ngừa biến chứng tim mạch. Tảo Spirulina giúp bổ sung nguồn protein, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ cải thiện tình trạng mệt mỏi thường gặp ở người tiểu đường.

Dùng Đường huyết Tâm Bình, bà Đỗ Thị Phương (sđt: 0943 981 696) cải thiện chỉ số đường huyết, ổn định sức khỏe.

Bà Phương tìm lại được niềm vui sau thời gian dài mắc bệnh: "Sau hơn 2 tháng sử dụng Đường huyết Tâm Bình, kết hợp uống thuốc theo đơn, ăn uống điều độ và tập luyện, chỉ số đường huyết của tôi đã ổn định quanh mức 5,2 mmol/L. Giờ ăn ngon miệng, người cũng có sức hơn, tập nhảy được cả 2 ca/ngày, mừng lắm!". Bà cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát đường huyết của mình với độc giả qua số điện thoại: 0943 981 696.

Chủ động kiểm soát đường huyết ngay hôm nay để tránh biến chứng về sau! Để được tư vấn về bệnh tiểu đường, hãy liên hệ ngay hotline 1800.28.28.85 (miễn cước).

Nguyễn Quỳnh