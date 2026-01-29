Dược phẩm Tâm Bình tặng quà Tết người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Anh và Đa Phúc

Vừa qua, Công ty Dược phẩm Tâm Bình phối hợp cùng Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội (HNEW) tổ chức trao tặng 300 suất quà Tết cho phụ nữ khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo... tại xã Đa Phúc và Kim Anh (Hà Nội). Những phần quà thiết thực này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp bà con có cái Tết ấm áp hơn.

Trao tặng quà Tết cho bà con nghèo

Xã Kim Anh và Đa Phúc (huyện Sóc Sơn cũ) là hai địa phương của Hà Nội chịu ảnh hưởng trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. Thiên tai gây thiệt hại nặng nề về tài sản, diện tích lớn hoa màu mất trắng ngay trước vụ thu hoạch.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, ngày 24/1, Dược phẩm Tâm Bình phối hợp cùng Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương – Xuân Bính Ngọ 2026” trao tặng 300 suất quà với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng cho các phụ nữ khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam... tại hai địa phương. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Bà Lê Thị Bình – Tổng Giám đốc Dược phẩm Tâm Bình trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Có mặt tại hội trường từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Tình (thôn Kim Phượng, xã Đa Phúc) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vốn thuộc hộ cận nghèo, mọi sinh kế đều trông chờ vào đồng ruộng. Thế nhưng trận lũ tháng 10 vừa rồi đã quét sạch 14 sào ruộng, cuốn trôi công sức của cả mùa vụ với gần 3 tấn lúa. Mất đi nguồn thu nhập chính, khó khăn càng chồng chất khó khăn. Hôm nay nhận được quà Tết tôi vui và xúc động quá”.

Niềm vui sướng của bà Tình cũng là cảm xúc của hàng trăm bà con có mặt tại buổi trao quà. Những túi quà được chuẩn bị chu đáo đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà con.

Thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bên cạnh hoạt động trao quà tập trung, đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi 4 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã. Đoàn cũng đã trao tặng mỗi hộ gia đình 1 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc chăn ấm và 1 giỏ quà Tết.

Đón đoàn trong căn nhà ngói nhỏ đơn sơ, cũ kĩ, bà Vũ Thị Hà (thôn Đại Tảo, xã Đa Phúc) không giấu nổi xúc động. Gia đình bà là một trong những hộ khó khăn nhất tại địa phương khi cả hai mẹ con đều mắc bệnh tim. Bản thân bà còn chịu thêm biến chứng từ suy giãn tĩnh mạch và viêm khớp, khiến khả năng lao động bị hạn chế, chi phí y tế hàng tháng trở thành gánh nặng.

Chị Vũ Thị Hà là một trong những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đa Phúc.

“Gia đình vốn đã khó khăn, lại thêm bệnh tật nên càng vất vả. Mọi hy vọng đổ dồn vào 4 sào ruộng nhưng trận lũ tháng 10 vừa rồi đã mất trắng. Lo tiền thuốc hàng tháng tôi không dám nghĩ tới chuyện sắm Tết. Hôm nay được đoàn đến tận nhà thăm hỏi, tặng chăn ấm và quà Tết, tôi hạnh phúc và biết ơn vô cùng. Với mẹ con tôi, Tết năm nay đã đủ đầy rồi” – bà Hà xúc động chia sẻ.

Chứng kiến những hoàn cảnh thực tế, bà Lê Thị Bình – Tổng Giám đốc Dược phẩm Tâm Bình trăn trở: “Nhiều năm qua, hoạt động “Tết yêu thương” của Tâm Bình thường hướng về các bản làng vùng cao xa xôi. Tuy nhiên, năm nay chứng kiến những thiệt hại nặng nề của bà con ngoại thành Hà Nội sau thiên tai, thôi thúc chúng tôi phải về đây. Đi rồi mới thấy, ngay Thủ đô nhưng còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, cần giúp đỡ. Với tâm nguyện san sẻ bớt những khó khăn, mong rằng phần quà nhỏ này sẽ là niềm động viên thiết thực, giúp bà con có cái Tết ấm áp hơn”.

Chương trình tặng quà Tết cho người nghèo là hoạt động thường niên của Dược phẩm Tâm Bình mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Năm 2025, Tâm Bình đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại xã Mồ Dề (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cũ) với hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 600 suất quà, áo ấm cùng học bổng cho học sinh nghèo với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Năm 2024, Công ty tổ chức “Tết nhân ái” cho bà con vùng cao xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang cũ) với kinh phí 300 triệu đồng

Dược phẩm Tâm Bình sẽ tiếp tục nối dài hành trình nhân ái và hiện thực hóa sứ mệnh “Tận tâm với cộng đồng” mà doanh nghiệp đã bền bỉ theo đuổi suốt 15 năm qua.

Lan Anh