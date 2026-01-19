Dừng tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ sau 24 giờ ngày 31/01/2026

Sau 24h00 ngày 31/1/2026, Ban Vận động cứu trợ Trung ương sẽ dừng việc tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ảnh: VGP

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Thông báo về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Theo đó, thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 02/10/2025 về việc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra; tiếp đó, trước tình hình bão và mưa lũ liên tiếp xảy ra, ngày 21/11/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; trên cơ sở tình hình thực tế và kết quả khắc phục thiệt hại tại các địa phương, Ban Vận động cứu trợ Trung ương thông báo kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ vào ngày 31/01/2026.

Sau 24 giờ ngày 31/01/2026, Ban Vận động cứu trợ Trung ương dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ban Vận động cứu trợ Trung ương trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.

LP