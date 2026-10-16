Đức và Pháp nhất trí điều chỉnh chính sách ô tô của EU

Vừa qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí về cải cách chính sách ô tô của Liên minh châu Âu (EU), theo hướng nới lỏng các quy định loại bỏ xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035, đồng thời tăng yêu cầu về tỷ lệ sản xuất tại châu Âu nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của khối.

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Theo đề xuất chung của Đức và Pháp, mục tiêu giảm 90% lượng khí thải CO2 đối với ô tô từ năm 2035 vẫn được giữ nguyên, nhưng các nhà sản xuất sẽ không còn phải bù đắp 10% lượng phát thải còn lại bằng nhiên liệu phát thải thấp hoặc thép carbon thấp.

Theo đó, các nhà sản xuất vẫn có thể bán xe sử dụng động cơ xăng hoặc diesel sau năm 2035, miễn là đáp ứng giới hạn phát thải quy định. Các phương tiện chỉ sử dụng nhiên liệu tái tạo cũng có thể được xếp vào nhóm xe không phát thải, nếu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Paris đã chấp nhận nhượng bộ Berlin về tiêu chuẩn khí thải CO2 đối với ôtô từ năm 2035. Đổi lại, Đức đồng ý với yêu cầu của Pháp về việc áp dụng những tiêu chí chặt chẽ hơn đối với sản phẩm được công nhận là sản xuất tại châu Âu, thường được gọi là “Made in Europe.”

Đây là bước tiến đáng chú ý sau nhiều tháng thương lượng giữa hai nước, vốn có những ưu tiên khác nhau trong chính sách phát triển ngành ôtô. Trong khi Pháp muốn tăng cường bảo vệ sản xuất trong khu vực và thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, Đức đặc biệt quan tâm đến việc duy trì hoạt động của các nhà máy sản xuất động cơ đốt trong, bảo vệ việc làm và giữ vững sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ôtô nước này.

Đề xuất chung của Paris và Berlin đặt ra điều kiện Anh phải áp dụng những biện pháp phòng vệ thương mại tương ứng của EU, đặc biệt là chính sách thuế đối với ôtô điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hiện EU áp dụng mức thuế có thể lên tới khoảng 45% đối với một số dòng xe điện Trung Quốc, trong khi Anh vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu 10%. Việc London có chấp nhận điều chỉnh chính sách thương mại để được tham gia cơ chế ưu tiên sản xuất của EU hay không vẫn cần tiếp tục thương lượng.

Thanh Giang