Đức trục xuất nhà ngoại giao Nga, Moscow tuyên bố đáp trả tương xứng

Ngày 22/1, Chính phủ Đức đã quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga với cáo buộc liên quan đến hoạt động thu thập thông tin, động thái làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Berlin và Moscow. Phía Nga ngay sau đó tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: South China Morning Post.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga tại Berlin để thông báo về quyết định này. Dù không công bố chi tiết danh tính, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin người bị trục xuất là một phó tùy viên quân sự của Nga, đồng thời được yêu cầu rời khỏi lãnh thổ Đức trong vòng 72 giờ.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh, Berlin không chấp nhận các hoạt động thu thập thông tin tại Đức, đặc biệt khi được tiến hành dưới danh nghĩa ngoại giao. Theo phía Đức, quyết định trục xuất được đưa ra nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và tuân thủ các nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại.

Về phần mình, Moscow cho biết sẽ có phản ứng đáp trả nhưng không nêu rõ hình thức cụ thể. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ đưa ra “phản ứng phù hợp” đối với động thái mà nước này coi là không mang tính xây dựng. Trên thực tế, Nga thường áp dụng biện pháp đối ứng, trục xuất số lượng tương đương các nhân viên ngoại giao của quốc gia liên quan.

Đại sứ quán Nga ở Berlin, Đức. Ảnh: Local Germany.

Trước đó, đầu tháng này, Nga đã trục xuất một nhân viên ngoại giao của Anh sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc người này có liên hệ với hoạt động tình báo. Moscow khi đó đã gửi công hàm phản đối tới London và yêu cầu cá nhân liên quan rời khỏi Nga trong thời hạn nhất định.

Những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và nhiều quốc gia phương Tây liên tục đối mặt với các vụ việc liên quan đến cáo buộc thu thập thông tin và các biện pháp trục xuất ngoại giao qua lại. Vụ việc mới nhất giữa Đức và Nga diễn ra trong bối cảnh các kênh tiếp xúc giữa hai bên có dấu hiệu được đề cập trở lại. Gần đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Liên minh châu Âu cần tìm cách cân bằng hơn trong quan hệ với Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh trao đổi ngoại giao.

Thanh Giang

Nguồn: RT.