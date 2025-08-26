Đức dự kiến chi 9 tỷ euro mỗi năm từ ngân sách liên bang để hỗ trợ Ukraine

Trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev ngày 25/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine.

Binh sỹ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Lars Klingbeil đảm bảo với Kiev rằng Berlin sẽ cung cấp 9 tỷ euro (10,5 tỷ USD) mỗi năm từ ngân sách liên bang trong giai đoạn 2025 và 2026 để hỗ trợ Ukraine.

Ông Klingbeil, hiện là đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác trong liên minh cầm quyền khẳng định: “Trong 3 năm rưỡi diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, chúng tôi luôn sát cánh cùng người dân Ukraine và trong tương lai sẽ cùng các đối tác châu Âu tham gia bảo đảm an ninh cho quốc gia Đông Âu này mặc dù thừa nhận tiến trình đàm phán mới ở giai đoạn đầu."

Trong cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Klingbeil nói: “Điều quan trọng là phải có một quân đội Ukraine thực sự mạnh, có khả năng phòng thủ."

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng quân đội Đức tham gia vào một sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Ukraine, ông Klingbeil không trả lời trực tiếp.

Ông Klingbeil cho biết Berlin đang tham vấn chặt chẽ với các đối tác quốc tế về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện một số chính đảng ở Đức phản đối việc triển khai quân đội như một phần của việc đảm bảo an ninh./.

Theo TTXVN