Đưa kiến thức pháp luật đến gần học sinh

Từ những quy định pháp luật vốn được xem là khô khan, khó nhớ, nhưng khi được truyền tải bằng hình thức gần gũi, sinh động trong trường học lại trở nên dễ hiểu, dễ nhớ với học sinh. Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các em không chỉ được trang bị kiến thức cần thiết mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Nhiệt tình giới thiệu những hình ảnh, đoạn clip ghi lại các hoạt động ngoại khóa về PBGDPL của nhà trường, thầy giáo Nguyễn Hữu Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 4, cho biết: “Xác định PBGDPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hình thành nhân cách học sinh, vì vậy, ngay từ đầu năm học nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch theo chủ đề từng tháng, từng quý, lựa chọn những nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động, qua đó không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn trang bị cho các em kỹ năng sống, khả năng tự bảo vệ và ứng xử đúng mực trước những tình huống xảy ra”.

Để các nội dung pháp luật đến gần hơn với học sinh, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; bạo lực học đường và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Thay vì tiếp nhận thông tin qua những bài tuyên truyền một chiều, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động phong phú, với phần giao lưu, hỏi đáp, xử lý tình huống...

Bên cạnh đó, nhà trường cũng lồng ghép nội dung PBGDPL vào hoạt động văn hóa, văn nghệ và trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, từ đó tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em vừa học tập, giao lưu và trao đổi kiến thức. Em Lê Hữu Bằng, lớp 12A2 cho biết: “Qua các buổi học chính khóa, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật, giúp các em có thêm kỹ năng sống. Từ đó có ý thức tránh xa những tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh”.

Không chỉ ở trường THPT, công tác PBGDPL cũng được nhiều trường THCS triển khai với nhiều cách làm phù hợp. Tại Trường THCS Thiệu Trung, nhà trường đã chủ động phối hợp với công an xã tuyên truyền PBGDPL với nội dung về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông và nhiều quy định pháp luật khác. Thầy giáo Vũ Xuân Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Trung, cho biết: “Để nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch PBGDPL với các chủ đề khác nhau theo từng tháng. Đồng thời, nhà trường còn lồng ghép, tích hợp vào các môn học, bài học trong chương trình chính khóa; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và phối hợp với công an xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề”.

Với việc đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền PBGDPL, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, hằng năm, 100% các trường học trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật. Vì vậy, ý thức rèn luyện, chấp hành pháp luật của học sinh được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc bồi đắp kỹ năng và ý thức pháp luật cho học sinh. Qua đó, học sinh không chỉ “biết luật” mà từng bước “hiểu luật, làm đúng luật”, hình thành thói quen ứng xử văn minh, xây dựng lối sống lành mạnh có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu