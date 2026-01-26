Du lịch xứ Thanh tăng tốc bứt phá

Thời gian qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự chủ động trong định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đã giúp tỉnh tạo ra sức đột phá mạnh mẽ với những bước đi vững chắc.

Tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến.

Để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích, tăng cường phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quyết định số 623-QĐ/TU về Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, giao cấp ủy đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư các dự án du lịch, hạ tầng du lịch nhằm phát triển đột phá ngành du lịch, thực hiện chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và quốc tế, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai các đề án, dự án trên cơ sở nhiệm vụ được giao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; công tác quy hoạch du lịch được quan tâm đẩy mạnh, toàn tỉnh có 57 quy hoạch phát triển du lịch, trong đó có 51 quy hoạch đã được phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và phát triển các khu, điểm du lịch.

Hoạt động đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch tiếp tục được tăng cường. Chỉ tính riêng năm 2025, có 19 dự án hạ tầng phục vụ du lịch được bố trí vốn triển khai với tổng mức đầu tư trên 1.176 tỉ đồng, tập trung ưu tiên đầu tư các tuyến trung tâm và kế hoạch kết nối đến các khu, điểm du lịch có tiềm năng, làm đoàn bẩy thu hút các dự án đầu tư kinh doanh du lịch, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như: đường nối cảng hàng không Thọ Xuân với Khu tinh tế Nghi Sơn; đại lộ Nam Sông Mã; tuyến đường nối các huyện phía Tây Thanh Hóa; dự án đường Quốc lộ 1A nối với Khu du lịch Hải Tiến, Hải Hòa, Bến En, Lam Kinh... Đồng thời, một số dự án lớn đang triển khai thực hiện, như tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Thanh Hóa... Từ đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tăng cường kết nối giao thông tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Toàn tỉnh có 76 dự án đầu tư kinh doanh du lịch với tổng vốn đăng ký 154.700 tỉ đồng. Một số dự án có quy mô lớn đã hoàn thành hoặc khởi công mới, có giá trị kết nối các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến với các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh. Trong đó có những dự án quy mô lớn, hệ thống dịch vụ đồng bộ, có chất lượng cao, hướng đến đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước thuộc phân khúc cao cấp đã và đang được triển khai như: Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn, Khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En, Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên...

Các sản phẩm, dịch vụ du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp như: du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nghề, làng nghề truyền thống, phát triển trang trại nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch, khai thác tuyến du lịch đường thủy Hải Tiến - Đảo Nẹ, Nghi Sơn - Đảo Mê, hình thành nên các điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn như bản Năng Cát, bản Hiệu, bản Đôn, bản Hang, bản Ngọc, bản Ngàm.

Nhằm tạo đột phá mạnh mẽ, thu hút, phục vụ du khách đến với Thanh Hóa, tỉnh mở các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về du lịch; bồi dưỡng về du lịch cộng đồng, dạy nấu ăn, tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch trekking tour. Đến nay, toàn ngành du lịch có hơn 62.000 lao động, trong đó có hơn 52.000 lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng (chiếm 83,8%), đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Những thửa ruộng bậc thang ở Pù Luông khoác lên mình vẻ đẹp mê hoặc vào mùa nước đổ.

Hoạt động kinh doanh du lịch đạt kết quả tích cực. Năm 2025, tổng lượt khách du lịch ước đạt 16,28 triệu lượt, tăng 6,1% so với năm 2024 và đạt 101,8% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 852.300 lượt, tăng 18,4%. Tổng thu du lịch ước đạt 45.606 tỉ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ và đạt 100,2% kế hoạch, Những kết quả ấn tượng trên khẳng định đóng góp ngày càng quan trọng của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Với thành quả lớn về phát triển kinh tế du lịch đã đạt được, năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh trọng điểm, mũi nhọn, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy