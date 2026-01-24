Du lịch vùng cao hút khách dịp cuối năm

Những con đường uốn lượn giữa ruộng bậc thang, những bản làng mờ ảo trong sương lấp ló những cánh hoa mận, hoa đào bung nở đón xuân về, hay những phiên chợ vùng cao rộn ràng tiếng nói cười... Tất cả đều khiến hành trình đến vùng cao vào dịp cuối năm của du khách trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Du khách chụp ảnh săn mây tại Cao Sơn, xã Cổ Lũng.

Về thôn Cao Sơn - tên gọi khác của 3 thôn: Son, Bá, Mười (xã Cổ Lũng), những ngày cuối năm, đi vòng quanh khắp cung đường nhỏ uốn lượn hai bên là những ngôi nhà sàn truyền thống, không khó để bắt gặp những đoàn khách du lịch ở cả trong và ngoài nước đang thong dong đi bộ hay đạp xe thư thái, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp ở đây. Tranh thủ ghé thăm một số hộ làm homestay tại đây, thời điểm này họ đều đang tất bật chỉnh trang lại nhà cửa, vườn hoa, không gian check-in để chuẩn bị phục vụ các đoàn khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Anh Lê Thế Ngân, chủ homestay Son Bá Mười Ecolodge, cho hay: "Homestay Son Bá Mười Ecolodge được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2023, trên diện tích 2.000m2 với 1 phòng cộng đồng, 8 phòng bungalow, 3 phòng VIP thiết kế theo phong cách bản địa. Dịp cuối năm, Son, Bá, Mười khoác lên vẻ đẹp huyền ảo và rực rỡ với biển mây bồng bềnh, hoa đào, hoa mận bung nở, xen lẫn màu vàng rực của hoa cải dệt nên bức tranh căng tràn nhựa sống của mùa xuân. Bởi vậy, mùa này cũng là mùa mà du khách tìm về đây khá đông".

Đến đây, ngoài việc tham quan, lưu trú du khách sẽ được đắm mình trong không gian sinh hoạt của người dân bản địa với những nếp nhà sàn, những cánh đồng ruộng bậc thang tạo nên cảnh đẹp mộc mạc nên thơ, gần gũi thiên nhiên. Cùng với đó, du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc như cơm lam, thịt nướng, gà đồi, cá suối... mang hương thơm mắc khẻn đặc trưng của vùng núi. Đêm về, du khách còn được đắm mình cùng những lời ca, tiếng hát trong không gian nhộn nhịp, bập bùng lửa trại với người dân... Cũng nhờ những hoạt động thú vị ấy mà homestay Son Bá Mười Ecolodge luôn thu hút được đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm, nhất là vào dịp cuối năm. Không chỉ vậy, phần lớn du khách đều có ấn tượng tốt về dịch vụ tại đây và giới thiệu thêm bạn bè tới để tham quan, lưu trú.

Dịp cuối năm, ở các bản người Dao, xã Cẩm Thạch không khí cũng rộn ràng, nhộn nhịp, bởi gác lại những lo toan, bộn bề sau một năm lao động vất vả, họ lại cùng nhau tổ chức Tết năm cùng - một trong những cái tết được coi là quan trọng của người Dao để báo cáo và tạ ơn đối với ông bà tổ tiên về kết quả một năm lao động và cầu mong những điều may mắn, bình an trong năm mới. Năm nay, dù công việc khá bận rộn nhưng gia đình ông Bàn Văn Báo, trưởng thôn Bình Yên (xã Cẩm Thạch) vẫn tổ chức một cái Tết năm cùng khá đầy đủ, chu đáo. Ông Báo cho hay: "Thông thường, Tết năm cùng được người Dao tổ chức vào tháng 11 đến hết tháng 12 (âm lịch). Đây là nét đẹp văn hóa đã “ăn sâu bén rễ” và được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Dao. Để chuẩn bị cho Tết năm cùng, trước đó vài tháng, các gia đình trong thôn đã chọn giống lợn, giống gà tốt để nuôi, cấy lúa nếp dẻo thơm để cuối năm có thực phẩm, có gạo nếp làm các món ăn cúng tổ tiên. Lễ vật để cúng Tết năm cùng ngoài thịt lợn, thịt gà thì không thể thiếu món bánh giầy. Bánh giầy được làm từ gạo nếp, sau khi đồ thành xôi sẽ bỏ vào cối đá giã nhuyễn tạo thành một khối dẻo, sau đó, nặn thành những chiếc bánh tròn và trên mặt bánh sẽ được rắc vừng, sắp thành mâm và dâng lên bàn thờ tổ tiên.

“Năm nào cũng vậy, vào dịp người Dao tổ chức Tết năm cùng cũng có rất đông du khách đến đây để tìm hiểu và ăn tết cùng bà con. Du khách đến đây, sẽ được trực tiếp tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của tết, và các bước của Tết năm cùng, rồi cách làm bánh giầy, làm mâm cỗ để cúng tổ tiên. Đồng thời, du khách cũng sẽ được thưởng thức các món ăn sau khi đã cúng tổ tiên xong. Đây cũng chính là điều làm nên sức hút du khách về với mảnh đất này”, ông Báo cho hay.

Từ những con đường uốn lượn như dải lụa mềm, vắt vẻo giữa đại ngàn xanh thẳm, chìm trong lớp sương bồng bềnh ở thôn Son, Bá, Mười đến sự đầm ấm, nhộn nhịp của Tết năm cùng ở bản người Dao, xã Cẩm Thạch... đã cùng hòa quyện làm nên sức hút du khách đến với vùng cao xứ Thanh dịp cuối năm. Không chỉ có vậy, mà ở khu vực vùng cao xứ Thanh còn có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên vô cùng phong phú, đa dạng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng bản sắc văn hóa độc đáo mà không kém phần hấp dẫn của đồng bào dân tộc Thái, Mường... sinh sống tại đây. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, các địa phương miền núi đã tích cực “làm mới” mình, tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, như: du lịch trekking leo núi, nghỉ dưỡng giữa đại ngàn, du lịch ngắm cảnh săn mây, du lịch tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, tham quan chợ truyền thống, du lịch sinh thái...

Đặc biệt, những năm gần đây ngành du lịch của tỉnh còn khuyến khích các địa phương miền núi đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và nông nghiệp trải nghiệm, khuyến khích người dân bản địa tham gia làm du lịch bền vững để mỗi chuyến đi không đơn thuần là hành trình của du khách, mà còn là cơ hội giúp người dân nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa. Từ đó, cũng góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch mùa đông ở khu vực miền núi xứ Thanh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt